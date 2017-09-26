شركات أمريكية تعرب عن إعجابها بأداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري

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أشادت مجموعة من الشركات الأمريكية التى قد شاركت بالاجتماع الذي تم عقده مع الرئيس “عبد الفتاح السيسى”، أثناء الزيارة الأخيرة التي قام بها للولايات المتحدة لدراسة موضوع زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر ورغبتها في زيادة الاستثمار ات في عدد كبير بقطاعات الدولة من أهمها مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أعرب عدد من شركات مستثمرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عن سرورهم بالتسهيلات المقدمة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخلق البيئة المناسبة لزيادة الاستثمار وبذل قصارى الجهد في إتاحة فرص مختلف ومشجعة بالقطاع، والتسويق والإعلان عن هذه الفرص المطروحة عن طريق زيارة المراكز الخاصة بالشركات العالمية، والإفصاح عن الأعمال الناجحة والاحتياجات اللازمة للتوسع فى الاستثمار بمصر، هذا بخلاف التواصل مع هذه الشركات لتيسير بدء أو زيادة استثماراتها بالقاهرة.

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طبقا للتصريحات التليفزيونية التى أدلت بها “سحر نصر”، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مسئولى الشركات الأمريكية، قد أعربوا عن رغبتهم الشديدة فى الاستثمار بمجموعة كبيرة فى عدد من القطاعات بمصر مثل قطاع البترول والطاقة وايضا قطاع الأدوية، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى إشادة الشركات الأمريكية بأداء “ياسر القاضى”، وزير الاتصالات فى إتاحة فرص استثمارية مختلفة ومشجعة، والعمل على تسهيل البدء بهذه الاستثمارات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد شارك يوم الإثنين الماضى، فى غداء العمل الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، وشارك فيه عدد من قيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة فى مختلف القطاعات.

أثناء اللقاء، أعرب رئيس شركة “أباتشى” الأمريكية، “جون كريسمان”، ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، عن امتنانه بالإجراءات المشجعة التي تتخذها مصر لتطوير الأوضاع الاقتصادية وترويج الاستثمار، كما أكد رئيس شركة “أباتشى” الأمريكية على رغبة المجلس على استمرار نشاطه بهدف تقوية التعاون التجارى والاقتصادى بين كلا من البلدين فى القطاعات المختلفة.

قد أجرى وفد من وزارة الاتصالات برئاسةالمهندس “ياسر القاضى”، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من يوم 13 إلى يوم 23 مارس السابق، لتنشيط بيئة الاستثمار المحفزة، التي يعيشها مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

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