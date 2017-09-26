“أبو الفتوح” يعلن البنك الأهلي يمتلك حصيلة 13,5 مليار دولار منذ تعويم الجنيه

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تابع موقع مصر 365 تصريحات نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح حيث أعلن أن حصيلة البنك الأهلي المصري من التنازلات عملاء البنك عن العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع بلغ حوالي 13,5 مليار دولار أمريكي في الفترة منذ القرار القاضي بتعويم العملة المصرية “الجنيه” إلى الفترة الحالية.

وأوضح يحيى أبو الفتوح أن في مدة الإحدى عشر شهر قام البنك الأهلي المصري بتحصيل ما يصل إلى 13,5 مليار دولار أمريكي، وأشار أن فروع البنك الأهلي تواصل عملها المصرفي يعلى قدر كبير من الكفاءة والجودة لخدمة عملاء البنك في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

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والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أصدر قراره يوم الخميس الموافق الثالث من نوفمبر لعام 2016 بتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر صرفه على أن يتم تحديد سعر الجنيه المصري بناء على سياسة العرض والطلب، بالإضافة إلى إطلاق الحرية للبنوك في التعامل مع النقد عملات النقد الأجنبي من خلال نظام “الإنتربنك الدولاري”.

وتعتبر آلية الإنتربنك هي عبارة عن نظام مالي لمجموعة من بنوك أعضاء يعلنون أسعار بيع وشراء جميع عملات النقد الأجنبي المختلفة فيما بينهم أو من خلال نظام وساطة إلكتروني ومن أشهرها شبكة “رويترز”.

كما أوضح الخبير المصرفي ورئيس الراية للاستشارات المالية هاني أبو الفتوح أن آلية الإنتربنك تلزم البنوك بإجراءات عمليات البيع أو الشراء متى طلب ذلك من أي بنك عضو في نظام الإنتربنك ولا يحق للبنك الامتناع عن هذا.

ويعتبر نظام الإنتربنك هو اداة قوية تعمل على ضبط السوق المصرفية المصرية، حيث لا يمكن للمضاربين أو الحائزين من الأفراد أو شركات الصرافة حيث يراهن الجميع على تقليل قيمة الدولار على تحديد اتحاد السوق المصرفي في ظل وجود آلية الإنتربنك، حيث تقوم البنوك بالعرض والطلب على أساس حركة العملات المتوقعة الحدوث وبالتالي فإن أسعار تداول العملات تأتي بناء على التأثيرات الحرة القوية لسياسة العرض والطلب على العملات الأجنبية.

كما أوضح الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن ما يشهده السوق المصرفي في الفترة الحالية من ارتفاع في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء يأتي لعودة نظام الإنتربنك لبيع الدولار من البنوك التي لديها فائض إلى البنوك التي لا تمتلك دولار ليتم تلبية جميع الطلبات وتخفيف من حدة الأزمة الحالية لتوفير الدولار لمستخدميه والحد من الممارسات التي تعمل على خلق سعرين لتداول الدولار في السوق المصرفية المصرية.

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