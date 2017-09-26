تعرف على التفاصيل الجديدة لبرنامج حساب المواطن السعودي

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قامت وزارة المالية بنشر العديد من التفاصيل الجديدة التي تتعلق ببرنامج حساب المواطن وفقا لما أعلنه “محمد الجدعان” وزير المالية، وكان هذا الإعلان خلال المؤتمر الذي تم عقده وسط حضور مجموعة من رجال الأعمال و السعوديين والذي تم خلال ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين.

وقد شمل حديث الوزير الذي قام به خلال المؤتمر الحديث عن عدد من الأمور الهامة للمواطن السعودي، وقد أوضح الوزير أن برنامج حساب المواطن يقع على رأس تلك الأمور والتي تشهد إنتظار كبير من جميع المواطنين المُشتركين فيه، خاصة وأن الفترة القادمة تشهد ترقب للإعلان عن المزيد من التفاصيل التي ستَقوم بتوضيحها حكومة المملكة والتي تتعلق بالبرنامج.

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وأشار الجدعان خلال التصريحات التي قام بها أن الأيام القليلة القادمة ستشهد إعلان يَحتوى على كافة التفاصيل التي تتعلق بالبرنامج والتي سيتم توضيحها للمواطنين، وأضاف أن برنامج حساب المواطن هو برنامج قامت الحكومة في السعودية بإنشائه لتقديم الدعم اللازم للمواطنين من أصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة وخاصة وسط الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة والتي تتعلق برفع أسعار المياه و الطاقة.

هذا بجانب أن الحكومة تعتبر هذا البرنامج بمثابة علاج للآثار التي نتجت عن القرارات الحكومية القاسية والتي تتعلق بإجراءات التقشف والزيادات التي أقرتها على الأسعار في محاولة منها للتغلب على المشكلات الاقتصادية التي واجهت البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت الوزارة خلال التصريحات أن المواطنين الذين يستهدفهم برنامج حساب المواطن يجب أن يحرصوا خلال الفترة القادمة على ضرورة متابعة آخر التطورات التي تعلنها الوزارة من خلال الموقع الرسمي للبرنامج، مضيفة إلى أنه من المؤكد أن يتم الإعلان خلال الأسابيع القليلة القادمة عن المزيد من التفاصيل الجديدة والتي تتعلق بالبرنامج.

ومن المقرر وفقا للتصريحات التي ذكرتها مجموعة من المصادر أن تصل قيمة الدعم النقدي بالنسبة لبرنامج حساب المواطن والذي قامت وزارة المالية في السعودية بالإعلان عنه إلى نحو 7 مليار دولار، وذلك خلال عام 2017، بينما من المتوقع أن ترتفع القيمة حتى تصل في عام 2020 إلى نحو 18 مليار دولار.

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