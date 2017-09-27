وزيرة الاستثمار توعد بزيادة نسبة المرأة في الوظائف القيادية بالدولة حتى 50%

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أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة “سحر نصر”، أن المرأة احتلت في الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة نسبة تبلغ 26%، كما صرحت وزيرة الاستثمار عن رغبتها فى زيادة هذه النسبة فقالت: “نتمنى أن تصل إلى 50%”.

كما أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في الكلمة التي القاتها أثناء مؤتمر “المرأة تمكين وشراكة في قانون الخدمة المدنية”، يوم الثلاثاء، أن الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، يرعى كل ما يخص المرأة، وأن وزار الاستثمار تبذل قصارى جهدها لاغتنام هذه الفرصة، حتى تتمكن من تحقيق أهداف المرأة وإتاحة فرص متعادلة لكل الأطراف للوصول إلى أهداف التنمية المستمرة، فقالت: “ليس من مصلحة الوطن أن يكون نصف المجتمع ليس لديه فرص متساوية”

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ذكرت الدكتورة “سحر نصر”، أن الحكومة المصري كانت حريصة على توفير فرص متعادلة فى قانون الاستثمار ووضع المرأة في الاستثمارات، كما بلغت نسبة تمثيل المرأة في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 16% في عدد من المحافظات، وتبلغ حوالى 26% في البعض الاخر، بينما تصل نسبة المرأة في التمويل المشروعات متناهي الصغر إلى 80%.

اشارت وزيرة الاستثمار إلى أنه على الرغم من أن نسب مشاركة المرأة ضئيلة في المشروعات الصغيرة، إلا أنها تظل الأقل تعثرا بالمقارنة بالرجال، وأضافت الدكتورة “سحر نصر”، أن قانون الاستثمار تنص بنوده على تعزيز فرص متساوية للمرأة، وضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية من خلال مشاركة المرأة وعدم اتخاذ قرارات ثم الجزء اللجوء إلى التراجع عنها أو التأخير فيها.

أوضحت الدكتورة “سحر نصر”، أثناء ورشة عمل مؤتمر”تمكين المرأة والشراكة في قانون الخدمة الاجتماعية”، أنه من الملح بل من الضروري خلال الفترة القادمة أن تمثل نسبة مشاركة المرأة في الوظائف القيادية نسبة 50% كما أكدت وزيرة الاستثمار، على أهمية منح المرأة فرصا متساوية مع الفرص الممنوحة للرجل في الاستثمار.

مشيرة الى أن هذا سوف يعطي الفرصة لسيدات المجتمع الاقتصاديات تعزيز الاقتصاد القومي، كما أنه يضيف إليهن، هذا بالأخص أن قانون الاستثمار الجديد يقوى ويرعى مبدأ المساواة بين كل فئات المجتمع، كما لفتت الدكتورة “سحر نصر”، إلى ضرورة قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدوره الريادي والفعال الغير متحيز فى الفترة القادمة.

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