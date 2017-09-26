الحكومة تخصص 96 ألف متر من المنطقة الاقتصادية في قناة السويس لإقامة مصنع سيارات مرسيدس

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أعلن رئيس هيئة قناة السويس “مهاب مميش” خلال مجموعة من التصريحات أن اجتماع مجلس الوزراء الذي تم عقده اليوم برئاسة المهندس “شريف إسماعيل” قد جاء في ظل حضور عدد من المستثمرين للعمل على مناقشة مجموعة من المشكلات التي تتعلق بمشروعات قناة السويس الاستثمارية.

ويأتي هذا الإجراء في ظل حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الفرص الاستثمارية للبلاد خلال الفترة القادمة وتحسين المشروعات الحالية وتطويرها.

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وقد أكمل مميش خلال التصريحات التي قام بها لمصر 365، أن شركة مرسيدس سيتم إعادتها للسوق خلال الفترة القادمة وذلك بعد القضاء على جميع المشكلات التي تعاني منها الشركة، وأضاف أن عودة تلك الشركة للسوق سيساهم بشكل كبير في رفع المنطقة الاقتصادية للقَناة وكذلك التصنيف الخاص بالسوق المصرية.

ومن المقرر خلال الفترة القادمة بعد الحصول على موافقة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمشروع تجميع وتصنيع سيارات مرسيدس بالأحرف الأولى، إقامة هذا المشروع على مساحة تتجاوز ال 96 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يقوم هذا المشروع بتقديم العديد من الخدمات بالنسبة للبلاد وكذلك الشرق الأوسط.

وقد أكد المدير الإقليمي لشركة مرسيدس خلال التصريحات التي قام بها، أن عودة الشركة من جديد إلى السوق المصرية هو سبب السعادة الغامرة التي أصابته، وأن تلك السعادة قد ازدادت بعد القضاء على كافة المشكلات والعقبات التي كانت تقف في طريق المستثمرين.

أما بالنسبة لما يتعلق بمتابعة العمل من جديد في مصر والسؤال الذي تم طرحه بهذا الشأن، فقد أعلن المدير التنفيذي خلال التصريحات التي قام بها أن الشركة قد نجحت خلال الفترة الأخيرة في الوصول إلى مجموعة من الحلول التي ستقضي تماما على كافة العقبات التي تقف في طريق عودة الشركة، ولكن ميعاد العودة إلى السوق لم يتم تحديده إلى الآن.

جاء هذا ضمن مجموعة من التصريحات التي تتعلق باجتماع مجلس الوزراء اليوم والذي تم عقده برئاسة المهندس “شريف إسماعيل” لبحث عدد من القضايا التي تتعلق بالاقتصاد المصري.

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