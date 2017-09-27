حصيلة الإحتياطي الأجنبي لمصر بعد سداد مستحقاتها هذا العام

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بعد أن أعلن محافظ البنك المركزي خبر أمس عن قيمة سداد 5.2 مليار دولار لبنك التصدير الإفريقي الذي فاجئ كثير من خبراء الاقتصاديين الذين يرصدون حجم الديون الخارجية على مصر وذلك لأن هذا القرض لم يعلن عنه في أي جلسة من الجلسات وذلك بخلاف بنك التنمية الأفريقي الذي قد تم الإعلان عنه في أحد الجلسات باقتراض مبلغ 3 مليار دولار ، أي تم اقتراض 8.2 مليار دولار من بنكين أفريقي .

علق أحد الخبراء الاقتصاديين عن حصيلة الاحتياطي الأجنبي لمصر بعد سداد هذه المستحقات ، حيث كشف عن الديون التي سيتم سدادها خلال الأشهر الباقية من 2017 ومنها 8.2 مليار دولار لبنك التصدير الإفريقي وبنك التنمية الأفريقي ، بالإضافة 12.9 مليار دولار سيتم سدادها لبعض الدول الخليجية ، فيصبح إجمالي المدفوع من الديون خلال السنة والنصف القادمة 21.034 مليار دولار .

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وأكد أيضاً أن إجمالي الاحتياطي الأجنبي لمصر يصل إلى 36.036 مليار دولار قبل سداد المستحقات لهذه السنة، وبعد سداد المستحقات سيكون الاحتياطي الأجنبي لمصر 15.002 مليار دولار ولهذا السبب يسعى البنك المركزي بالحفاظ على مستوى الاحتياطي إلى 36 مليار دولار أو على الأقل 30 مليار دولار سيتم اقتراضه في شكل سندات دولارية بفائدة عالية خلال السنة والنصف القادمة .

وقد ذكر أن وزير المالية أصدر تقرير بتوقعه بمصير الفجوة التمويلية خلال العام الحالي وقال بأنها ستصل إلى 12 – 14 مليار دولار ، وأضاف في أخر تصريحاته أن مصر تمر بنقص حاد في العملة الصعبة وتوقعت الحكومة بأنها ستصل إلى 34 – 35 مليار دولار للاحتياطي النقدي .

وأضاف في ظل الثبات النسبي للإيرادات الدولارية من السياحة والتصدير والتحويلات الأجنبية للعاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي وقناة السويس مع ثبات الدولارات المتحفظ بها المواطنين واستمرار استيراد الأسلحة للجيش فمن المتوقع أن يصل الدولار الى ضعف ما وصل إلية في عام 2016 وسيصل الدولار في نهاية العام القادم إلى حوالي 40 جنيه .

والجدير بالذكر أن تلك القروض غير متوقعة فهناك قروض غير معلن عنها مثل قرض بنك التصدير الإفريقي أمس الذي سار جدل وسط خبراء ومحللون اقتصاديون الذين يتابعون حجم الديون الخارجية لمصر والتي لم تظهر لها تأثير على الاحتياطي الأجنبي للبلاد وكان له تأثير عن توقعات الخبراء بأسعار الدولار خلال الفترات المقبلة .

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