صندوق النقد يشير إلى تحسن الاقتصاد المصري ويناشد الحكومة باستكمال إجراءات الإصلاح

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أكدت التصريحات الصادرة عن صندوق النقد الدولي على تأييده للقرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي تتعلق بأسعار الطاقة مشيرا إلى ان تلك الإصلاحات ذات تأثير محوري على العدالة الاجتماعية والأحوال المالية ومحاولة ضبطها.

وقد شدد صندوق النقد الدولي خلال التصريحات على أهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص رفع أسعار الكهرباء والمحروقات و التي ارتفعت بمعدل مرتين في نوفمبر من 2016 ويونيو من 2017، مشيرا أن هذا القرار بالغ الأهمية فيما يتعلق بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة، وأكد على ضرورة استكمال تلك الإجراءات.

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ويمكن الوصول من التقرير إلى استعداد الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة إلى رفع الدعم عن المحروقات بصورة كاملة، وذلك من خلال قرارات الارتفاعات التدريجية التي تتخذها بالنسبة للأسعار التي تقدمها من خلالها للمواطنين.

أما بالنسبة للحالة الاقتصادية الكلية من وجهة نظر صندوق النقد، فإنه قد أشار إلى أن الآونة الأخيرة قد شهدت تحسن ملحوظ بالمقارنة مع الفترة السابقة، هذا بجانب الارتفاعات التي مرت بها قيمة الاستهلاك خلال تلك الفترة.

كما وشمل التقرير مناقشة مجموعة من السياسات المالية وأسعار الصرف والتي تتعلق بالدولار الأمريكي وكذلك البرامج التي يقوم البنك المركزي بتطبيقها للقضاء على التضخم، حيث أكد صندوق النقد على صرامة السياسات التي يتبعها البنك المركزي ولكنها جديرة بالقضاء على مشكلة التضخم التي تؤثر على اقتصاد البلاد.

وأضاف صندوق النقد أن الأدوات السياسية التي يعتمد عليها البنك المركزي لتحقيق هذا غير مباشرة، ومن المقرر أن يستمر قرار تعويم الجنيه خلال الفترة القادمة.

كما أن الوضع العام للدِين الخارجي للبلاد يرتكز خلال الفترة الحالية على مسار نزولي، هذا على المدى المتوسط.

وقام صندوق النقد خلال التقرير بعرض التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري بعد تطبيق الإجراءات التابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا على بدء ظهور المؤشرات الواعدة وعودة سوق العملات في البلاد إلى حجمها الطبيعي وذلك بعد قرار تعويم الجنيه.

كما أن قرار تعويم الجنيه قد ساعد في جذب جميع المتعاملين من السوق السوداء إلى السوق الرسمية، وبالتالي القضاء على السوق الغير رسمية، وإتباع عدد من السياسات الجديدة والتي تزيل الاختلالات الداخلية والخارجية التي كانت نتيجة قرارات خاطئة تم اتخاذها مسبقا.

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