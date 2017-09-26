“النقد الدولي” يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 10% بنهاية 2017

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تابع موقع مصر 365 ما أعلنته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن البنك الدولي سيعقد اجتماع في منتصف شهر ديسمبر القادم لعام 2017 في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي توصل إليها البنك الدولي بشأن العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها حكومة جمهورية مصر العربية.

وأشارت الدكتورة سحر نصر أن رد فعل الحكومة المصرية تجاه التقرير “المراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعلنه صندوق النقد الدولي” اليوم الموافق السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017 الموافق الثلاثاء حيث صرح رئيس البنك الدولي جيم كيم يونغ إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال لقائه في الولايات المتحدة الأمريكية على هامش اجتماع الجمعية العام لمنظمة الأمم المتحدة المقام في العاصمة الأمريكية نيويورك قبل أسبوع عن ارتياحه الكبير لنتائج الإصلاحات الاقتصادية في جمهورية مصر العربية التي أدت إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية في الدولة بطريقة مباشرة.

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كما أشارت سحر نصر أن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر اليوم المشير إلى تحسن تدفق الاستثمارات الأجنبية بطريقة مباشرة، حيث توقع صندوق النقد الدولي مزيد من التحسن الاقتصادي في ضوء ما تنتهجه الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية تؤدي إلى تحسن مناخ الاستثمار.

وأصدر صندوق النقد الدولي تقرير منذ قليل صرح فيه: “أن جمهورية مصر العربية بدأت بداية قوية جداَّ”، مما أدى إلى معالجة جميع المعوقات التي تعرقل حركة النمو والعمل على خلق وظائف.

كما أشار سوبير لال في التقرير قائلا: “كما نتوقع 1,8% عجزا في الموازنة بينما المستهدف 1%، والحكومة تمتلك تطمينات لتمويل الفجوة التمويلية، تحرير سعر الصرف كان ضروريا لمعالجة نقص العملة والسوق الموازية اختفت وهناك حرية في سوق الصرف وسعر العملة مستقر الآن، وموقف السياسة النقدية ملائم حتى الآن”.

والجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية أدرج في شهر نوفمبر الماضي برامج إصلاح اقتصادي واجتماعي حصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات بقيمة تصل إلى اثنى عشر مليار دولار بشرط أن تتم إصلاحات اقتصادية طموحة تشمل خفض الإنفاق بالإضافة إلى رفع الضرائب للمساعدة على تنمية الاقتصاد المصري.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم الاقتصادي في الدولة المصرية مع نهاية العام الحالي 2017/ 2018 إلى 10%.

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