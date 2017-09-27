سعر الذهب اليوم الاربعاء.. انخفاض أسعار الذهب فى محلات الصاغة بمصر

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سعر الذهب اليوم، شهدت الاسواق المصرية حالة من الانخفاض الجديدة والمستمرة على سعر جرام الذهب في مصر، حيث انخفض سعر الذهب في مصر في مستهل التعاملات الصباحية حوالي 2 جنيه مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس في ختام تعاملات المعدن الأصفر بالأسواق نتيجة انخفاض سعره عالميًا داخل البورصة العالمية والتي أثرت بشكل فوري على أسعار الذهب في جميع دول العالم.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في محلات الصاغة داخل الأسواق في إطار تعاملات البيع والشراء حيث صرح بعض خبراء سوق الذهب أن سعر الذهب في مصر يشهد مزيد من الانخفاضات والارتفاعات في بعض الأوقات نتيجة لتذبذب السعر العالمي بوجه عام والذي يؤثر بشكل فوري على أسعار الذهب فى محلات الصاغة بمصر.

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ورد أن أسعار الذهب عيار 24 قد وصل في تعاملات اليوم نحو 745.11 جنيه والذي يعادل عالميًا $42.22 دولار، وقد جاء أن سعر الذهب الآن عيار 22 قد سجل نحو 683.02 جنيه والذي يعادل عالميًا $38.70 دولار، أما عن أسعار الذهب اليوم عيار 21 قد سجلت نحو 651.99 جنيه والذي يعادل عالميًا $36.94 دولار، وفيما يخص أسعار الذهب عيار 18 قد بلغ نحو 558.84 جنيه والذي يعادل عالميًا $31.66 دولار أمريكي.

بينما صرح خبراء الإقتصاد صباح اليوم أنه قد وصل سعر الذهب في مصر عيار 14 إلى نحو 434.65 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $24.63 دولار، أما عن سعر الذهب الآن عيار 12 فقد وصل في تعاملاته اليوم نحو 372.56 جنيه والذي يعادل عالميًا $21.11 دولار، وعن سعر الذهب الآن عيار 9 قد سجل حوالي 279.42 جنيه والذي يعادل عالميًا $15.83 دولار.

جدير بالذكر أن أسعار أوقية الذهب قد ورد أنها بلغت بعد هذا الانخفاض نحو 23,173 جنيه والذي يعادل عالميًا $1,313 دولار، ومن جهة أخرى، وصلت اسعار جنيه الذهب محليا إلى حوالي 5,216 جنيه والذي يعادل عالميًا $295.52 دولار، أما فيما يخص اسعار كيلو الذهب في محلات الصاغة قد بلغت حوالي 745,112 جنيه والذي يعادل عالميًا $42,215 دولار،

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