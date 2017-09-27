سعر الدولار اليوم الأربعاء.. أسعار الدولار الآن بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم، أعلن خبراء المال أن سعر الدولار الآن يشهد حالة من الإستقرار في إطار تعاملاته الصباحية، حيث استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء في مستهل تعاملاتها الصباحية مقارنة بما تم الإغلاق عليه في ختام تعاملاته البنكية يوم أمس.

أسعار الدولار الآن بالبنوك المصرية تشهد استقرار واضح في تعاملاتها بكافة البنوك وفروعها والسوق السوداء، وقد ورد أن أسعار الدولار بالسوق السوداء اليوم الاربعاء يشهد استقرارا في تعاملاته مقارنة بأسعارها بالأمس، حيث بلغ سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء نحو 17.65 جنيه مصري بالنسبة إلى سعر الشراء بينما وصل سعر العملة الخضراء بالنسبة إلى سعر البيع نحو 17.75 جنيه.

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صرح الخبراء الماليين أن أفضل بنك يمكن أن تبيع له الدولار الأمريكي اليوم في مصر هو بنك الاستثمار العربي حيث سجل سعر الدولار الآن فيه نحو 17.63 جنيه، أما من جهة أخرى ورد أن أفضل بنك يمكن أن يتمم عمليات الشراء فيه هو بنك القاهرة حيث سجل نحو 17:70 جنيه.

جاء أن سعر الدولار الآن داخل البنك العربي الافريقي البنك الأهلي و مصر إيران للتنمية بنك المشرق وبنك الاستثمار العربي وبنك HSBC وبنك سايب قد سجل سعر الشراء نحو 17.6200 جنيه بينما سجل سعر البيع نحو 17.7200 جنيه.

أما بالنسبة إلى سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية بنك القاهرة قد سجل سعر الشراء 17.6000 جنيه بينما سجل سعر البيع نحو 17 7000 جنيه مصري، أما فيما يخص معاملات البيع والشراء داخل البنك المركزي قد سجل سعر الشراء اليوم نحو 17.6155 وقد سجل سعر البيع نحو 17.7155 جنيه، وعن بنك مصر قد سجل سعر الشراء 17.6100 جنيه بينما بلغ سعر البيع نحو 17.7100 جنيه.

وصل سعر الدولار في مصر داخل البنك التجاري الدولي و البنك الأهلي المتحد وبنك بلوم مصر والمصرف المتحد وبنك كريدي أجريكول 17.6200 جنيه بينما سجل سعر البيع نحو 17.7200 جنيه مصري، أما بالنسبة إلى بنك التعمير والإسكان والبنك المصري لتنمية الواردات و البنك المصري الخليجي قد سجلت تعاملات سعر الشراء نحو 17.6300 جنيه بينما سجل سعر البيع نحو 17.7300 جنيه مصري.

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