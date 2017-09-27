تعرف على التفاصيل والشروط لقرض بنك ناصر لتمويل المصروفات الدراسية

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قام بنك ناصر الاجتماعي بالإعلان عن مبادرة منه للقيام بتمويل سداد مصروفات المدرسة وذلك لأبناء الموظفين في كلا من القطاع الحكومي والقطاع الخاص بجانب أصحاب المهن الحرة والمعاشات، ويعرض موقع “مصر 365” التفاصيل والشروط لقرض تمويل المصروفات الدراسية.

وصرح مدير بنك ناصر محمد شومان، في تصريحات له إن المدة المتوفرة لتقديم المبادرة الخاصة بالمصروفات الدراسية متواجدة طوال العام، كما أنها متاحة لكافة الطلاب في جميع المراحل الدراسية وأيضا جميع المدارس الخاصة، كما أوضح أن قيمة القرض للمصروفات سيتم تحديده بناء على الراتب لولى الأمر، وصرح بأن فائدة القرض بنسبة 11% وهذا للموظفين بالقطاع الحكومي أما موظفي القطاع الخاص فإن نسبة الفائدة 11.7%.

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وقد تم إطلاق هذا القرض في عدد من البنوك بفائدة 18.5% إلى 19.5% تحت شروط هى :

يتم منح قرض المصروفات للعاملين في القطاعين الخاص والحكومي بجانب أصحاب المهن الحرة. أن لا يكون السن تخطى الـ 60 عام ولكن هناك استثناءات لبعض العاملين حيث يقبل لسن 65. يتم سداد إجمالي قيمة القرض خلال عام. فائدة القرض بنسبة 18.5% إلى 19.5% ولكن هناك استثناء في بنك ناصر حيث حدد الفائدة من 115 إلى 11.75%. ألا يقل الراتب عن 300 جنيه ولكن في بنك ناصر اشترط إلا يقل عن 1500 جنيه.

والبنوك التي يمنح فيها قرض المصروفات الدراسية هي ” بنك البركة، بنك الاسكان والتعمير ، البنك العربي الدولي،بنك فيصل الإسلامي، بنك ناصر الاجتماعي”

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وأوضح رئيس قسم إدارة الاستثمار في بنك ناصر مروة كامل المستندات الواجب توافرها لتمويل المصروفات الدراسية، وهناك ثلاث فئات سنتعرف على المستندات الخاصة بكل فئة.

القطاع الخاص:

يتم تقديم طلب للقيام بالحصول على التمويل ويكون معها صورة بطاقة للشخص الراغب في الحصول على التمويل وتكون سارية بجانب صور بطاقة لعدد اثنين ضامنين مع إيصال حديث لمحل الإقامة للشخص وأيضا الضامنين، ويتم تقديم خطاب يكون صادر من مدرسة الطفل مع قيمة المصروفات الدراسية.

أصحاب المهن الحرة:بجانب هذه الأوراق يتم تقديم كشف حساب خاص بالحسابات خلال الست أشهر الأخيرة يكون مستخرج من السجل التجاري وبالنسبة للقطاع الخاص يتم تقديم مفردات المرتب من الجهة الذي يعمل بها الشخص مع مفردات مرتب الضامنين بشرط أن يكون بجهة حكومية.

العاملين بالقطاع الحكومي:

تقديم الطلب + صورة البطاقة + ايصال محل الإقامة + خطاب صادر من المدرسة بقيمة المصاريف + مفردات المرتب.

أصحاب المعاشات:

تقديم الطلب + صورة البطاقة + ايصال محل الإقامة + خطاب صادر من المدرسة بقيمة المصاريف + بيان بقيمة المعاش أو حصة الوارث من المعاش.

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