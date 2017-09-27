قيمة التراجع في استثمارات البنوك خلال النصف الأول من 2017 تتجاوز ال50 مليون جنيه

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أعلن البنك المركزي خلال مجموعة من البيانات الصادرة عنه عن قيمة الانخفاضات التي مرت بها الاستثمارات الأجنبية والتي تتعلق بالأوراق المالية خلال فترة النصف الأول من 2017، والتي كانت وفقا للتصريحات بقيمة 20 مليار جنيه.

وقد أكدت التقارير أن حجم الاستثمارات في البنوك خلاف المركزي قد وصل إلى قيمة 1440.7 مليار جنيه وكان هذا مع نهاية يونيو في حين أن حجمه مع نهاية ديسمبر من العام الماضي قد وصل إلى 1490.7 مليار جنيه.

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وبلغت قيمة التراجع التي مرت بها استثمارات البنوك في يونيو الماضي نحو 17.2 مليار جنيه، والتي سجلت مع نهاية مايو نحو 147.9 مليار جنيه.

كما شهد النصف الأول من 2017 تراجع في حجم الاستثمارات التابعة لعدد ستة من البنوك و التي كانت مقيدة في البورصة، وعلى الجانب الآخر كانت أعداد البنوك التي ارتفعت قيمة استثماراتها خلال تلك الفترة أربعة.

وكان بنك قطر الأهلي على رأس البنوك التي تراجعت قيمة استثماراتها، ووصلت قيمة الاستثمارات بعد تلك الانخفاضات إلى نحو 30.4 مليار جنيه وكان هذا مع نهاية يونيو، في حين أن حجم الاستثمارات في نهاية ديسمبر الماضي قد وصل إلى 39.1 مليار جنيه، أي أن قيمة التراجع قد قدرت بنحو 22.3%.

وأعلنت رئيس قسم البحوث التابع لبنك استثمار فاروس “رضوى السويفي” خلال مجموعة من التصريحات التي قامت بها، أن المنافسة التي جاءت بعد قرار التعويم مع الأجانب هي ما أدى إلى انخفاض نصيب البنوك من الاستثمارات.

وخلال النصف الأول من 2017، ارتفعت قيمة الاستثمارات الخاصة بالأجانب بقيمة 228.3 مليار جنيه، وبالتالي فقد وصلت إلى قيمة 238.5 مليار جنيه بعد الارتفاعات مع نهاية يوليو، هذا بعد أن كانت القيمة في نهاية ديسمبر الماضي لا تتعدى ال 10.2 مليار جنيه.

هذا بجانب الانخفاضات التي مرت بها استثمارات البنوك في الخارج و التي قدرت بنحو 2.9 مليار جنيه، وبالتالي فقد وصلت مع نهاية يونيو إلى قيمة 21.8 مليار جنيه بعد أن كانت في نهاية 2016 بقيمة 24.7 مليار جنيه.

وبلغت قيمة الاستثمارات التابعة للقطاع الخاص بعد التراجع الذي مرت به بقيمة 799 مليون جنيه، وذلك في نهاية النصف الأول من 2017 إلى قيمة 74.1 مليار جنيه، حيث كانت قيمتها مع نهاية 2016 نحو 74.9 مليار جنيه.

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