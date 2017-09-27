الجارحي: من المتوقع أن يقوم صندوق النقد بصرف الشريحة الثالثة للقرض في أول 2018 بقيمة ملياري دولار

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أعلن وزير المالية “عمرو الجارحي” خلال مجموعة من التصريحات، أنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولي بمنح مصر ملياري دولار مع بداية العام القادم 2018، وذلك كشَريحة ثالثة من القرض الذي أقدمت عليه البلاد في الفترة الماضية.

وقد أعلن أن الموافقة على صرف تلك الدفعة يقف فقط على المراجعة الثانية التي من المقرر ان يقوم بها صندوق النقد والتي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد، وسيكون هذا في نهاية ديسمبر.

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وأضاف أن قيمة القرض الذي أقدمت عليه مصر من صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي قد وصلت إلي 12 مليار دولار، ومن المقرر أن يمنح الصندوق مصر مبلغ ملياري دولار كدفعة ثالثة من قيمة القرض الذي من المفترض أن يقدمه الصندوق للبلاد خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأكمل أن قيمة ما حصلت عليه البلاد من القرض الذي تقدمت بطلبه حتى الآن قد وصل إلى 4 مليارات دولار، وكان هذا على دفعتين خلال الفترة الماضية.

كما أعلن صندوق النقد الدولي خلال التقرير الذي نشره أمس، أنه بالرغم من الهبوط الغير متوقع والذي حدث بالنسبة لسعر الجنيه المصري، إلا أنه مازالت أمام البلاد فرصة جيدة لتحقيق الأهداف التي أرادتها البلاد من خلال اقادمها على القرض.

وقد تمكنت مصر من تحقيق بداية طيبة بالنسبة للنتائج التي حصلت عليها من خلال القرارات التي اتخذتها مؤخرا و التي تتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يتلقى الدعم الكامل من صندوق النقد الدولي.

الجدير بالذكر أن الدعم الكامل الذي أعلن صندوق النقد عن تَقديمه للقرارات التي تتخذها الحكومة المصرية قد جاء على الرغم من الإعفاءات التي تقدمت بها الحكومة وذلك بالنسبة للأهداف التي لم تتحقق في يونيو، والتي جاءت وفقا لما أعلنته الحكومة نتيجة الانخفاضات الغير متوقعة و التي طرأت على أسعار الجنيه خلال التعاملات.

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وأشار إلى ارتفاع قيمة التدفقات المالية التي تشهدها السوق المصرية خلال الفترة الحالية، مضيفا أن تلك الارتفاعات تأتي بمثابة مؤشر جيد، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإنه يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الضرورية والتي تتعلق بالقضاء على الارتفاعات المتوقعة في حجم التضخم، والتي من الممكن أن تضر البلاد وتؤثر على قرارات صندوق النقد.

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