سعر الدولار اليوم الخميس فى مصر.. أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء الآن

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سعر الدولار الآن في مصر يشهد استقرار كبير على تعاملاته الصباحية، حيث جاء أن سعر الدولار بالبنوك مازال يشهد حالة من الإستقرار الكبيرة ويقف شامخًا متحديًا الأحداث السياسية التي قد جرت على الساحة ومازالت مستمرة.

ورد فى تصريحات خبراء المال والإقتصاد اليومية أنه بالنسبة إلى سعر الدولار بالبنوك اليوم قد شهدت حالة معتادة من الاستقرار على مدار الأيام القليلة الماضية واتخذ نفس المسار سعر الدولار بالسوق السوداء حيث شهد حالة من الإستقرار الواضحة في عمليات البيع والشراء.

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كما ورد أن أسعار الدولار بالسوق السوداء اليوم الخميس قد شهدت استقرارا جديد على تعاملاتها مقارنة بأسعار يوم أمس، وقد صرح خبراء المال أن سعر الدولار اليوم فيها قد وصل إلى 17.65 جنيه مصري وذلك في تعاملات سعر الشراء بينما وصل سعر الدولار بالنسبة إلى تعاملات سعر البيع إلى نحو 17.75 جنيه.

من جهة أخرى، ورد أن أفضل بنك يمكن أن تبيع له الدولار في مصر اليوم هو بنك الاستثمار العربي حيث سجل سعر الدولار الآن فيه نحو 17.63 جنيه، أما بالنسبة إلى أن أفضل بنك يمكن أن يشترى منه هو بنك القاهرة حيث سجل نحو 17:70 جنيه.

جدير بالذكر أن سعر الدولار الآن داخل بنك مصر إيران للتنمية وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية قد سجل سعر الشراء نحو 17.6000 17.7000 جنيه مصري، كما جاء أن سعر الدولار الآن فى البنك المصري الخليجي وبنك التعمير والإسكان المصري لتنمية الواردات قد سجل سعر الشراء نحو 17.6300 جنيه، بينما وصل سعر البيع نحو 17.7300 جنيه مصري، بينما من جهة أخرى ورد أن البنك الأهلي بنك مصر البنك التجاري الدولي قد سجل سعر الشراء نحو 17.6100 جنيه، بينما وصل سعر البيع نحو 17.7100 جنيه مصري

وعن سعر الدولار الآن في بنك بلوم مصر وبنك كريدي أجريكول والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي البنك الأهلي المتحد وبنك المشرق وبنك الاستثمار العربي وبنك HSBC وبنك سايب قد سجل سعر الشراء نحو 17.6200 جنيه، بينما وصل سعر البيع نحو 17.7200 جنيه مصري، أما فيما يخص سعر الدولار اليوم في البنك المركزي قد سجل سعر الشراء نحو 17.6129 جنيه، بينما وصل سعر البيع نحو 17.7129 جنيه مصري

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