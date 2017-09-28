سعر الذهب اليوم الخميس.. إنخفاض كبير بأسعار الذهب في مصر

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شهدت أسعار الذهب في مصر حالة كبيرة من التراجع في سعر جرام الذهب، حيث ورد في تصريحات خبراء الاقتصاد أن سعر الذهب في مصر قد شهد اليوم الخميس انخفاض ملحوظ على كافة أنواع المعدن الأصفر داخل السوق المصرية، في ظل حالة التذبذب التي يشهدها المعدن الاصفر في التعاملات الصباحية اليوم والتي كانت مستمرة على مدار الأيام القليلة الماضية حيث شهد سعر الذهب في مصر عدد من الارتفاعات والانخفاضات المتكررة.

انخفضت أسعار الذهب في مستهل التعاملات بمقدار 7 جنيهات مرة واحدة، لتتسع الفجوة من جديد بين أسعار ختام تعاملات المعدن الأصفر ليلة أمس والتي قد كشف عنها في مستهل تعاملات البيع والشراء الصباحية اليوم داخل السوق المصري، وقد ورد أن سعر الذهب الآن قد انخفض بشكل كبير نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميًا كما أكدت المؤشرات الصباحية.

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اسعار الذهب الآن عيار 24 قد بلغت نحو 730.75 جنيه والذي يعادل عالميًا $41.47 دولار، وعن سعر الذهب اليوم عيار 22 669.86 جنيه والذي يعادل عالميًا $38.02 دولار، أما بالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 قد بلغت نحو 639.42 جنيه والذي يعادل عالميًا $36.29 دولار، وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 18 قد سجلت نحو 548.07 جنيه والذي يعادل عالميًا $31.11 دولار أمريكي.

من جهة اخرى، ورد أن سعر الذهب الآن عيار 14 قد بلغ نحو 426.27 جنيه والذي يعادل عالميًا $24.19 دولار، أما عن سعر الذهب فى مصر عيار 12 قد سجل نحو 365.37 جنيه والذي يعادل عالميًا $20.74 دولار، وبالنسبة إلى سعر الذهب اليوم عيار 9 قد سجلت نحو 274.03 جنيه والذي يعادل عالميًا $15.55 دولار أمريكي.

أما فيما يخص اسعار أوقية الذهب فى مصر قد سجلت نحو 22,726 جنيه والذي يعادل عالميًا $1,290 دولار، وفيما يخص اسعار جنيه الذهب اليوم وصلت إلى 5,115 جنيه والذي يعادل عالميًا $290.32 دولار، أما عن اسعار كيلو الذهب الآن داخل الأسواق المحلية بلغ نحو 730,748 جنيه والذي يعادل عالميًا $41,473 دولار أمريكي.

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