تراجع الفائدة والدين سبب في شعور المصريين بالتحسن

Advertisements

بعد أن عانى المصريون خلال الفترة السابقة من الإصلاحات الاقتصادية التي قد أجرتها الحكومة المصرية في نوفمبر من عام 2016، وقد كانت هناك مؤشرات تفيد بأن المصريين سوف يشعرون خلال الفترة القادمة بتحسن ملحوظ في الفترة المقبلة، وبالنظر إلى السياسات التي وضعتها الحكومة المصري لكي يسير الاقتصاد المصري في الطريق الصحيح، وبعد الميزانيات المالية ومعاناتها من العديد من الخلل خلال السنوات الماضية، ولكي يتم العمل علي إصلاحات للميزانية سوف تأخذ الكثير من الوقت وفقا لإرشادات صندوق النقد الدولي والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ولكن لوحظ تغير كبير علي الاقتصاد المصري في الفترة الاخير بعد زيادة الضرائب والعمل بجد علي برنامج الإصلاح الاجتماعي وسعر الصرف وغيره.

هذا وقد أكد رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي في تصريحات له أن البرنامج الإصلاحي الذي تم وضعه من قبل الحكومة المصرية يمتد لثلاثة سنوات وفي الوقت الحالي يتم بذل جهود ثابتة لتحسين الوضع في مصر وقد توقع تراجع الدين بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة، وهذا يفتح مجال أكبر للبرامج الاجتماعية والبرامج الخاصة بالاستثمار وسوف يساعد علي توفير فرص عمل وسوف يحدث تحسن ملموس وسوف يشعر به المواطن المصري في الفترة القادمة،وقد أشار صندوق النقد الدولي أن إنجازات الحكومة المصرية منذ إعلان تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وبعد ضبط نظام سعر الصرف المرن وتعويم الجنيه المصري وعودة سوق النقد الأجنبي للطبيعة المعتاد عليها واختفاء السوق الموازية للعملات الأجنبية وتركيز السياسة النقدية علي تخفيض التضخم الذي تعدي 30% منذ شهر أبريل الماضي بعد الانخفاض الحاد في سعر الجنيه المصري وتأثير الإصلاحات الخاصة بالطاقة والضرائب.

Advertisements

إقرأ: صرف الشريحة الثالثة لقرض صندوق النقد الدولي في أول 2018 بقيمة ملياري دولار

ويذكر أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى مسار النمو الأعلى ولكي يتم تعزيز الرخاء لجميع الشرائح المجتمعية والحفاظ علي مكاسب الاستقرار الاقتصادي ولكي يتم الاستفادة من إمكاناتها الكاملة لتحقيق النمو، وارتفاع النمو من يأتي من إصلاحات هيكلية وعلى أوسع نطاق وبعد موافقة مجلس النواب المصري علي إجراءات لتحسين الأعمال وتخفيض الإجراءات الروتينية، لإصدار التراخيص الصناعية الخاصة بـ التمويلات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا سوف يساعد علي خلق العديد من فرص العمل والمساعدة علي تخفيض البطالة التي تتركز بين الشباب والنساء.