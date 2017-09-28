“المركزي” يعلن التقييد النقدي مستمر لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة

Advertisements

تابع موقع مصر 365 الأسباب التي قدمها البنك المركزي المصري الذي دفعته إلى إصدار قرار تثبيت أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع لمدة ليلة واحدة عند 18,75% و19,75% بالترتيب، بالإضافة على تثبيت أسعار الائتمان والخصم عند 19,25%، وكذلك سعر العملية الأساسية للبنك المركزي المصرية عند مستوى 19,25%.

أشار البنك المركزي المصري أنه منذ الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع لجنة السياسة النقدية وبالتحديد في السابع عشر من شهر أغسطس السابق لعام 2017، انخفض معدل التضخم الاقتصادي بوجه عام من نسبة 33% إلى نسبة 31,9%، مما أدي إلى تراجع الضخم من 3,2% إلى 1و1% حيث أن التضخم الاقتصادي خلال شهر أغسطس كان مدفوعا أساساً بارتفاع كبير في أسعار السلع، ومن الناحية الإدارية نتج عنه ارتفاع في أسعار الكهرباء.

Advertisements

وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي اليوم أن أسعار السلع الأساسية الغذائية سجلت أدنى ارتفاع لها منذ شهر أغسطس لعام 2016، بالإضافة إلى عدم الزيادة في جميع الخدمات ماعدا خدمات النقل البري فقط، مما أدى إلى تأثير بطريقة غير مباشرة ببرنامج إصلاح دعم الوقود، بالإضافة إلى ثبات كبير في السلع الأساسية.

وأوضح البنك المركزي المصري أن استمرار تحسن حالة النشاط الاقتصادي حيث أوضحت البيانات الأولية الصادرة عن الربع الأخير من العام المالي 2016/ 2017، إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي السنوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 5%، وتشير جميع المؤشرات الاقتصادية إلى مزيد من التحسن، مما أدى أيضا إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 4,6% خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، وهو أعلى من معدل عام 2009/ 2010، بالإضافة إلى انخفاض متوسط البطالة خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي.

وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي سيستمر وهذا يعد من الأمور الضرورية ليتم تحقيق انخفاض معدلات التضخم، في الوقت الذي أدت فيه العمليات المفتوحة للبنك المركزي المصري إلى امتصاص أي فائض في السيولة النقدية بالعملة المحلية المصرية، وبين أن النظرة المستقبلة بالنسبة إلى التضخم الاقتصادية مرتبطة مع معدلات التضخم المستهدفة في الفترة القادمة وبالتالي استمرار التقييد في جميع الأوضاع النقدية، حيث قررت لجنة السياسة النقدية أن الأسعار الأساسية للعائد مناسبة في الوقت الراهن.

أقرا المزيد الركود الاقتصادي في مصر يعمل على تراجع معدلات التضخم بنسبة 0,5%