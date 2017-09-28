“مصر للتجارة” تتجاوز الخسائر وتحقق أرباح 5,2 مليون جنيه

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تابع موقع مصر 365 انعقاد الجمعية العامة لشركة مصر للتجارة الخارجية التي تتبع “الشركة القابضة للنقل البحري والبري” والتي تعد واحدة من إحدى شركات قطاع الأعمال العام في جمهورية مصر العربية.

حيث تم عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة برئاسة رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة اللواء بحري “محمد أحمد إبراهيم يوسف” ليتم اعتماد نتائج الشركة في العام المالي الحالي 2016/ 2017.

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حيث أظهرت نتائج شركة مصر للتجارة الخارجية تحسن شديد في أداء الشركة بإجمالي إيرادات تصل إلى 172,2 مليون جنيه مصري مقابل 98,7 مليون جنيه مصري بنسبة نمو يصل إلى 74,5%.

وحققت شركة مصر للتجارة الخارجية صافي أرباح تصل إلى 5,2 مليون جنيه مصري مقابل 1,4 مليون جنيه مصري خسائر في العام المالي السابق 2015/ 2016.

وأشار رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري اللواء “محمد يوسف” أنه بناء على تعليمات إدارة الشركة الهادفة إلى تحسين أداء الشركات التابعة لها خلال العام المالي الجاري 2016/ 2017، ليتم اتخاذ جميع القرارات اللازمة للعمل على تحسين الأداء لتنتقل الشركة من الخسائر إلى المكسب والربح مما أدى إلى نجاح كبير وملحوظ في أداء الشركة وأدى ذلك إلى زيادة معدلات نمو بل وتحقيق ارتفاع ملحوظ في أداء الشركة.

وأوضح “محمد يوسف” أنه يجري في الفترة الحالية تجهيز شركة مصر للتجارة الخارجية بصورة أفضل حيث استطاعت شركة مصر للتجارة الخارجية تنفيذ جميع التوجيهات والقرارات الصادرة من قبل الإدارة، وأدى ذلك إلى زيادة التعاقدات مع الكثير من الجهات التي تعمل على بيع منتجات الشركات والفروع المختلفة مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في إيرادات الشركة.

والجدير بالذكر أن شركة مصر للتجارة الخارجية تم إنشاءها في عام 1955، وتقوم الشركة بجميع عمليات التجارة الخارجية والداخلية والدولية العابرة بالإضافة إلى المناطق الحرة، وما يتعلق بذلك عمليات الوكالة التجارية والتوزيع والإنتاج والتحضير والتجهيز والصناعة بقصد خدمات التجارية، كما تم إنشاء وإدارة الأسواق الحرة ومحلات البيع بالعملات الأجنبية والمصرية داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك تزويد المنشآت السياحية والفندقية باحتياجاتها من السلع المستوردة والمحلية.

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