سعر الذهب اليوم الجمعة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب في مصر

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سعر الذهب اليوم، خرجت بعض التصريحات منذ قليل على لسان عدد من خبراء المال والإقتصاد أن سعر الذهب اليوم في مصر قد شهد ارتفاع جديد فى تعاملات البيع والشراء التي جرت خلال اليوم، ليستمر الذهب في حالة التذبذب التي قد تغلبت عليه في الآونة الأخيرة داخل الأسواق المحلية والأسواق العالمية ايضًا.

ورد أن سعر جرام الذهب اليوم الجمعة قد شهد ارتفاع جديد مقارنة بما ورد عليه من أسعار يوم أمس، حيث ارتفع سعر الذهب في مصر بمقدار جنيه واحد بعد سلسلة من الانخفاضات والارتفاعات والتغيرات الغير متزنة أو التي لا تسير على نهج واضح داخل سوق الذهب، وبما أن سعر الذهب العالمي يؤثر بشكل مباشر علي سوق الذهب في مصر وباقي الدول فقد أثر ارتفاع اليوم على اسعار الذهب الآن في جميع الدول.

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بعد الارتفاع الجديد الذي شهدته أسواق الذهب سواء على المستوى المحلي أو العالمي ورد أن أسعار الذهب عيار 24 قد سجلت اليوم نحو 726.56 جنيه والذي يعادل عالميًا $41.23 دولار أمريكي، بينما وصل سعر الذهب عيار 22 قد سجل اليوم نحو 666.01 جنيه والذي يعادل عالميًا $37.80 دولار أمريكي، وعن أسعار الذهب عيار 21 قد سجل اليوم نحو 635.75 جنيه والذي يعادل عالميًا $36.08 دولار أمريكي.

أما فيما يخص أسعار الذهب عيار 18 قد سجل نحو 544.93 جنيه والذي يعادل عالميًا $30.93 دولار أمريكي، وعن سعر الذهب عيار 14 قد سجل نحو 423.83 جنيه والذي يعادل عالميًا $24.05 دولار، أما فيما يخص سعر الذهب اليوم عيار 12 قد بلغ حوالي 363.28 جنيه والذي يعادل عالميًا $20.62 دولار.

سعر الذهب الآن عيار 9 قد بلغ فى سوق الذهب حوالي 272.46 جنيه والذي يعادل عالميًا $15.46 دولار، وقد ورد أن أسعار أوقية الذهب قد بلغ حوالي 22,596 جنيه والذي يعادل عالميًا $1,282 دولار، وعن أسعار جنيه الذهب قد بلغ حوالي 5,086 جنيه والذي يعادل عالميًا $288.65 دولار، أما بالنسبة إلى أسعار كيلو الذهب اليوم قد بلغت حوالي 726,556 جنيه والذي يعادل عالميًا $41,235 دولار.

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