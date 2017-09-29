سعر الدولار اليوم الجمعة.. تعرف علي سعر الدولار الآن في مصر

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سعر الدولار اليوم، ورد أن سعر الدولار اليوم الجمعة قد غلب عليه حالة الاستقرار مقارنة بما ورد من أسعار على ختام تعاملاته يوم أمس الخميس والتي تعد ختام تعاملات البنوك الرسمية، وعلى الرغم إغلاق البنوك المصرية اليوم بسبب العطلة الأسبوعية إلا أن سعر الدولار الآن في مصر يشهد استقرارًأ في إطار تعاملات سعر الدولار بالسوق السوداء التي تتم بمختلف المحافظات.

على الرغم من أن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري كان له صدى واسع في تقليص السوق السوداء إلا أنه لازال جزء منها يسعى إلى البقاء والاستمرار، وعلى هذا ورد أن سعر الدولار اليوم فيها قد وصل في تعاملات الشراء نحو 17.70 جنيه مصري ومن جهة أخرى، قد وصل سعر الدولار بالنسبة فى تعاملات البيع إلى نحو 17.79 جنيه، جدير بالذكر أن أفضل بنك يمكن أن تبيع له الدولار الآن فى مصر هو بنك الاستثمار العربي حيث بلغ سعر الدولار الآن فيه 17.63 جنيه، أما عن أفضل بنك يمكن للعميل أن يشترى منه هو بنك القاهرة وقد سجل نحو 17:70 جنيه.

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سجل سعر الدولار الآن فى مصر إيران للتنمية والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك الاسكندرية 17.6000 جنيه، وقد سجل سعر البيع نحو 17.7000 جنيه، بينما سجل البنك المركزي في تعاملات الشراء 17.6059 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 17.7059 جنيه، وعن سعر الشراء فى بنك مصر وبنك كريدي أجريكول 17.6100 جنيه، وقد سجل سعر البيع نحو 17.7100 جنيه.

وعن تعاملات بنك بلوم مصر والبنك الأهلي المتحد والبنك العربي الأفريقي وبنك المشرق و البنك المصري الخليجي وبنك الاستثمار العربي وبنك HSBC وبنك سايب قد سجل سعر الشراء نحو 17.6200 جنيه، بينما بلغ سعر البيع نحو 17.7200 جنيه، أما في بنك التعمير والإسكان قد سجل سعر البيع نحو 17.6300 جنيه، وقد سجل سعر البيع نحو 17.7300 جنيه، وقى المصرف المتحد قد سجل سعر الشراء اليوم نحو 17.6050 جنيه، وقد سجل سعر البيع نحو 17.7050 جنيه، أما بالنسبة إلى سعر الدولار اليوم فى البنك المصري لتنمية الواردات قد سجل سعر البيع نحو 17.6300 جنيه، وقد سجل سعر البيع نحو 17.7300 جنيه.

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