السبب وراء تثبيت المركزي لسعر الفائدة

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أصدر البنك المركزي خلال اجتماعه أمس قرار بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 18.75% و19.75%، وكذلك الخصم عند 19.25%، وأعلن أن مستوى سعر العملية الرئيسية في البنك المركزي عند 19.25%، وكان هذا القرار قد تم اتخاذه منذ الاجتماع الذي عقده البنك المركزي في 17 أغسطس الماضي.

وقد أعلن البنك كذلك أن القرار الخاص بتثبيت سعر الفائدة قد جاء نتيجة الانخفاضات التي شهدتها معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة والتي وصلت إلى 31.9% بعد أن كانت 33%، وكذلك الانخفاضات التي شهدتها المعدلات الشهرية للتضخم و التي أصبحت بعد الانخفاض بقيمة 1.1% بعد أن كانت قيمتها 3.2%.

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كما أضاف البنك المركزي أن السبب الرئيسي في ارتفاع نسب التضخم قد جاء نتيجة الارتفاعات التي مرت بها أسعار السلع، والتي جاءت مع الارتفاعات التي شهدتها أسعار الكهرباء.

وأكد البنك المركزي في بيان الخميس أن أدنى ارتفاعات قد وصلت إليها أسعار السلع كانت في أغسطس 2016، بعدها استمرت حالة الاستقرار في أسعار السلع، غير أن أسعار النقل قد ارتفعت نتيجة الارتفاعات التي شهدتها أسعار الوقود و التي جاءت ضمن الإجراءات الإصلاحية التي أصدرتها الحكومة المصرية.

وقد كانت الارتفاعات التي مرت بها معدلات النمو المحلي من الناتج السنوي والتي ارتفعت بنسبة 5% أحد المؤشرات على تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وقد وصل متوسط معدل النمو السنوي بعد الارتفاعات إلى نسبة 4.6% وكان هذا خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي.

الجدير بالذكر أن معدل النمو هذا كان الأعلى منذ السنة المالية 2009/2010، وقد ارتفعت قيمة معدل النمو مع الانخفاضات التي مرت بها نسب البطالة، وذلك خلال نفس الفترة وهي النصف الثاني من العام المالي الماضي.

وعلى الجانب الآخر فقد شهدت معدلات الاستهلاك تراجع خلال الفترة الأخيرة وبالتالي ارتفعت قيمة الصادرات، الأمر الذي قد تسبب في ارتفاع نسبة الاستثمارات، هذا وقد شاركت العديد من القطاعات الأخرى على رأسها الغاز و السياحة في تحقيق النمو الاقتصادي.

وقد تمكن البنك المركزي من ضمان تحقيق معدلات التضخم المنشودة من خلال تحقيق التقييد النقدي المستمر، وقام البنك بامتصَاص فائض السيولة بالعملة المحلية وذلك من خلال عمليات السوق المفتوحة.

وأعلنت لجنة السياسات النقدية أن المعدلات الحالية مناسبة مع المستويات الحالية لأسعار العائد الأساسية، وستشهد الفترة القادمة متابعة مستمرة من قبل اللجنة لكافة التطورات بهدف التحكم في معدلات التضخم وتحقيق المعدلات المنشودة خلال الربع الأول من العام القادم.

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