“الحريري” يعتزم تقديم طلب إحاطة بشأن زيادة أسعار كروت الشحن

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أعلنت أمس الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017 تصريحات صادرة من مسؤولين لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفيد بأن شركات المحمول الثلاثة قررت رفع أسعار كروت الشحن اعتباراً من الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الموافق الجمعة، حيث أن الشركات كانت حائرة أمام خيارين الخيار الأول هو رفع أسعار كروت الشحن أو تقليل حجم الرصيد الذي يقدمه الكارت بنسبة تصل إلى 30%.

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حيث يصبح الكارت فئة 5 سعره 5,5 ويتيح رصيد 3,5، والكارت فئة 10 جنيه سعره 11 ويمنح رصيد 7 جنيه فقط، والكارت فئة 15 جنيه أصبح سعره 16,5 ويتيح رصيد 10,5، والكارت فئة 25 سعره أصبح 27,5 ويتيح رصيد 17,5، أما الكارت فئة 50 جنيه يباع بسعر 55 ويتيح رصيد بقيمة 35 جنيه فقط، أما الكارت فئة 100 جنيه يباع بسعر 110 ويتيح رصيد 70 جنيه فقط.

وتابع موقع مصر 365 رد فعل عضو مجلس النواب هيثم الحريري حيث صرح أن قرار زيادة أسعار كروت شحن شركات الاتصالات “مرفوض تماماً”، وأوضح أن استخدام الهاتف المحمول يعد جزء أساسي من الحياة العملية في المجتمع المصري وليس وسيلة ترفيه.

وأوضح هيثم الحريري أن شركات الاتصالات عليها أن تتحمل ما يعاني منه الاقتصاد المصري من أزمة اقتصادية في الفترة الحالية “مثلها مثل المواطن المصري”، والامتناع عن تحقيق أرباح خيالية، وأشار أن هذه الشركات ربحت أرباح كثيرة وعديد من أموال الشعب المصري خلال السنوات السابقة منذ أن تم إنشائها إلى وقتها الحالي.

كما أضاف النائب هيثم الحريري أنه سيقدم طلب إحاطة موجه إلى وزير الاتصالات المصري المهندس “ياسر القاضي” بشأن قرار شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري التي قررت رفع سعر بيع كروت الشحن وتقليل قيمة الرصيد الذي يتيحه كارت الشحن.

ووجه النائب هيثم الحريري سخريته الشديدة من إصرار الحكومة المصرية على تطبيق الزيادات في الأسعار مساء كل خميس، مصرحاً “سنطلق عليها حكومة الخميس”.

والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية أمس فاجأت الشعب المصري بقرار زيادة أسعار كروت الشحن لجميع شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية بزيادة تصل إلى 36% وهي تعد نسبة زيادة كبيرة جداَّ خصوصا أن المواطن المصري يعاني العديد في الوقت الراهن من ارتفاع وغلاء في جميع أسعار السلع الغذائية الأساسية والخدمات التي تقدم له.