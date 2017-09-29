معدلات شراء الشقق الفندقية والشاليهات في تراجع مستمر

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قام صاحب شركة استثمار عقاري وسياحي وهو المهندس “شعبان غانم” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن الثلاثة أشهر القادمة من المتوقع أن تمر بتراجع كبير جدا و ملحوظ في معدلات شراء الشاليهات و الشقق الفندقية.

وأضاف شعبان خلال التصريحات التي قام بها، أن فصل الشتاء يشهد تراجع كبير في شراء المنتجات العقارية وخاصة الشاليهات و غيرها من تلك الأنواع، ويأتي هذا نتيجة عدم حاجة المواطنين إلى تلك المنتجات خلال هذه الفترة، في حين أن الإقبال عليها يكون خلال أشهر الصيف الحارة والتي يحتاج فيها الكثير من المواطنين مثل تلك العقارات.

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وأكد شعبان خلال التصريحات التي قام بها أنه من أكثر القطاعات العقارية التي تشهد حالة ملحوظة من الضرر هو قطاع العقارات السياحية، وذلك بالنسبة لعمليات البيع والشراء التي تتعلق بهذا القطاع، وخاصة خلال الفترة الحالية والتي تشهد العديد من المشكلات في قطاع السياحة.

و نتيجة الضعف الذي تمر به القوة الشرائية في سوق العقارات خلال الفترة الحالية، فإن الإقبال على شراء الشقق قد تراجع خلال الفترة الحالية بشكل ملحوظ، وربما يرجع هذا أيضا إلى قلة السيولة المالية التي يمتلكها المواطنين.

كما أكد رئيس شركة العقارات خلال التصريحات التي قام بها أنه لا يمكن الجزم بأن السوق تمر خلال الفترة الحالية بحالة من الركود، ولكن يمكن القول بأن التراجع في القوة الشرائية لتلك العقارات يرجع إلى انتهاء فترة الأجازة وعودة الكثير من المواطنين إلى الديار، هذا بالإضافة إلى عودة المدارس وبدء الدراسة للعام الجديد.

ويمكن القول بأن سوق العقارات يشهد بالفعل خلال الفترة الحالية حالة من التراجع الملحوظ بالنسبة للقوة الشرائية، والتي أكد الكثير أنها تأتي نتيجة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، هذا وعلى الرغم من أن سوق العقارات يعد من أكثر الأسواق استقرارا خلال التعاملات، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة بشكل ملحوظ ويأتي هذا نتيجة الارتفاعات التي مرت بها أسعار مواد البناء.

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