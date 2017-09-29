الغرفة التجارية: القرية الداجنة تتسبب في انخفاضات متوقعة في سعر الدواجن

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أعلن عضو شعبة الدواجن بالاتحاد العام التابع للغرفة التجارية “ماريو البرديسي” خلال مجموعة من التصريحات أن الفترة الحالية يمر فيها السوق بحالة من الاضطراب بالنسبة لأسعار السلع و المنتجات.

وأضاف أن أسعار الدواجن تأتي على رأس السلع التي تشهد تغيير مستمر خلال تعاملات السوق، خاصة في الفترة الأخيرة، وأضاف أنه من المقرر أن يتم إنتاج كميات كبيرة من الدواجن خلال الفترة القادمة و التي ستتوفر في جميع المحافظات التابعة للبلاد، وسيكون هذا من خلال مشروع القرية الداجنة.

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الجدير بالذكر أن البرديسي قد أكد خلال التصريحات أن المشروع الخاص بالقرية الداجنة سوف يقوم بتوفير الكثير على تكلفة الإنتاج، حيث من المقرر أن يوفر الكثير منها وخاصة تلك التكلفة التي تتعلق بإجراءات النقل للدواجن بين المحافظات المختلفة وكذلك الأعداد التي يتم فقدها خلال عمليات النقل.

وعلى الجانب الآخر، فقد أكد أن هذا المشروع بحاجة إلى العديد من العناصر التي تتعلق بعملية الإنتاج، والتي من بينها الأعلاف والذرة الصفراء واللقاحات والأمصال والتي يجب أن تتوافر في المحافظات بنسبة لا تقل عن 85%.

و للعمل على تقليل مصروفات النقل بالنسبة للعناصر التي تحتاجها القرية الداجنة، فإنه يجب أن يتم زراعة الذرة الصفراء والتي تعد الغذاء الأساسي للدواجن بجانب القرية الداجنة وبالتالي تتمكن الوزارة من تقليل إجراءات النقل التي كان من الممكن أن يتم إجرائها لو تم زراعتها في أماكن أبعد.

وقد مرت أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة بحالة من الارتفاعات و التي استمرت لفترة طويلة جدا، الأمر الذي أدى إلى استياء المواطنين و توقفهم بشكل كبير عن شرائها، وبالتالي كان على الحكومة أن تقوم بالبحث عن طريقة مناسبة تقوم من خلالها بخفض الأسعار في ظل الارتفاعات التي تشهدها تكاليف الإنتاج.

وجاءت فكرة القرية الداجنة و التي ستوفر الكثير من تكاليف الإنتاج وكذلك النقل و بالتالي ستُساهم في انخفاض أسعار الدواجن بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة مع توفير كافة المصروفات التي صرفها على عمليات النقل.

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