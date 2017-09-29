نعرض لكم سبب انضمام أكثر من مليون شخص إلى قائمة الأثرياء العام الماضي

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شهد العام الماضي انضمام الكثير من الأشخاص حول العالم إلى قائمة الأثرياء، وقد جاوزت أعداد المنضمين إلى القائمة المليون شخص، وجاء هذا نتيجة المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم والتي كانت قوية جدا.

وقد حققت الارتفاعات التي شهدتها أعداد الأشخاص المستويات القياسية، بحيث شهدت أعداد الأشخاص ممن يملكون أصول حرة بقيمة تتجاوز المليون دولار خلال الفترة الماضية ارتفاع كبير بحيث جاوزت أعدادهم ال 16.5 مليون شخص.

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كما وأكدت الأبحاث الأخيرة والتي قامت بها ” Capgemini” وهي شركة الاستشارات العالمية، أن قيمة الارتفاعات التي شهدتها ثروة ذوي الملاءة المالية العالية قد وصلت إلى مبلغ 63.5 تريليون دولار.

الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت خلال التقارير التي أصدرتها و التي تتعلق بهذا الأمر، أن قرار ضم أحد الأشخاص إلى تلك القائمة لابد من توافر شرط امتلاكه أصول بقيمة مليون دولار بخلاف مقر الإقامة الرئيسي لهذا الشخص وما يحويه.

وأكد “كَابجميني” خلال التقرير الذي تم نشره، أن أعداد الأشخاص الذين قد ازدادت ثَروتهم خلال العام الماضي، والذين يمكن بذلك ضمهم إلى قائمة أصحاب الملاءة المالية العالية قد وصل إلى 1.1 مليون شخص.

وكان هذا التقرير خاص بعام 2016 أي العام الماضي، وقد أضاف التقرير أن السبب وراء تلك الأرباح التي حققها هؤلاء الأشخاص يأتي بفضل الاستثمارات التي قاموا بها و التي كانت بشأن الأسهم الأمريكية، حيث نجحت تلك الأسهم خلال العام الماضي في القيام بآدَاء مميز مكَن أصحابها من تحقيق ثروة طائلة.

الجدير بالذكر أنه يمكن القول أن نسبة 8.2% كانت قيمة النمو التي حققتها تلك الفئة من الأثرياء خلال العام الماضي، وعند مقارنة معدلات النمو التي شهدتها تلك الفئة خلال العام الماضي بمعدلات النمو خلال الفترة التي تسبقها، فإننا نجد أن معدل النمو لتلك الفئة خلال الخمسة أعوام التي تسبق العام الماضي قد كانت نسبة النمو فيها بقيمة 6.2%.

هذا ضمن العديد من التصريحات التي وردت إلينا و التي تتعلق بمعدلات النمو التي حققتها فئة الأثرياء جراء استثمار أموالهم في الأسهم الأمريكية.

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