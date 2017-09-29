الدولار الامريكي يسجل اعلى ارتفاع أسبوعي له خلال هذا العام

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تابع موقع مصر 365 اسعار الدولار الامريكي، حيث ان الدولار الامريكي خلال اليوم الجمعة وبذلك يستمر الدولار الأمريكي في نفس المسار الذي يتبعه حيث انه قد قام بتحقيق أكبر زيادة أسبوعية له على الإطلاق منذ بداية هذا العام المالي،وفي نفس الوقت فقد أدى هذا الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي إلى ارتفاع مساو في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وجاء ذلك بسبب دعم من الخطة التي تعمل على إصلاح الضرائب في الولايات المتحدة الامريكية، وايضا تعمل هذه الخطة تقليص كل المراكز المدينة التي تراهن على هبوط العملة الأمريكية.

والجدير بالذكر أنه في نفس الوقت التي ينتشر فيها الشكوك في السوق الأمريكي بصفة عامة، حيث إن المواطنين الأمريكيين مشككين في قدرة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على تمرير الخطة التدريبية الذي قام بإعدادها في الكونجرس الأمريكي، لكن بالرغم من ذلك يرى بعض الاقتصاديين أن الدولار الأمريكي على وشك أن يقوم بتحقيق المزيد من المكاسب وذلك خلال أجل قصير.

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ومن جهة أخرى لم يسجل المؤشر الدولاري، الذي يقوم بقياس أداء العملة الأمريكية في مواجهة سلة من العملات منافسة على مستوى العالم ويتم ترجيح المؤشر التجارة، أي تغير يذكر وبذلك يستقر الدولار عند مؤشر 93.05.

ويذكر أن المؤشر الدولاري قد ربح ما يزيد على حوالي واحد في المائة وذلك خلال هذا الأسبوع، وبذلك تم وضعه على المسار الاقتصادي المتوقع من خلال أن يقوم الدولار الأمريكي بتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ شهر ديسمبر من عام 2016، وجاء ذلك بدفع بسبب ارتفاع عوائد السندات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانب آخر قام دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال يوم الأربعاء الماضي بخفض معدلات الضرائب الخاصة بالشركات والضرائب الخاصة بالأفراد وتم ذلك في إطار إصلاح شامل خاص بقانون الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وفي نفس وقت ارتفاع الدولار الأمريكي يسجل اليورو الأوروبي أول انخفاض شهري له منذ شهر فبراير الماضي،وذلك تم في نفس الوقت الذي قامت فيه الانتخابات الألمانية بتحفيز بعض عمليات البيع وذلك من اجل ان يتم جني الأرباح بعد ارتفاع العملة الموحدة.