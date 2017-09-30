“عبدالمنعم البنا” يبحث التنمية الزراعية المستدامة في “الوادي الجديد”

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تعد الوادي الجديد هي الكنز المدفون في منطقة الصحراء الغربية بسبب وجود مليون فدان صالحة للزراعة وبسبب وجود مياه جوفية لا مثيل لها في هذه المنطقة، بالإضافة إلى وجود ثروات معدنية تقدر بمليارات الجنيهات في الوادي الجديد وأهمها فوسفات أبو طرطور، بالإضافة إلى أن الوادي الجديد يمثل 76% من مساحة الصحراء الغربية وهو ما يجعلها من الناحية السياحية من أهم مناطق سياحة السفاري بالإضافة إلى انتشار السياحة العلاجية في محافظة الوادي، وتحتوي المنطقة على العديد من الآثار أيضا.

وتابع موقع مصر 365 الزيارة التفقدية التي يقوم بها اليوم إلى محافظة الوادي الجديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور “عبدالمنعم البنا” يقوم بتفقد عدد من المشروعات الزراعية التنموية المقامة في محافظة الوادي الجديد.

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وتستمر زيارة الدكتور عبدالمنعم البنا إلى محافظة الوادي الجديد حوالي يومين يصحبه في هذه الجولة محافظ الوادي الجديد اللواء “محمد الزملوط”.

وصرح محافظ الوادي الجديد “محمد الزملوط” أن زيارة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور “عبدالمنعم البنا” في المحافظة تشمل حضوره حفل افتتاح معمل الري المركزي المقام في “حي الأمل”.

كما أوضح محمد الزملوط أن الزيارة التفقدية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي تتمثل في زيارة تشغيل عدد من آبار الطاقة الشمسية في مركز الداخلة، كما سيقوم بزيارة واحدة من أحد المزارع النموذجية بالنسبة لنظام الري الحديث المتواجدة في منطقة الداخلة، كما أشار أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سيقوم بوضع حجر الأساس في مشروع تدريب النخالين المقاوم في مركز بلاط.

وأوضح محمد الزملوط أنه قد قام بتوقيع بروتوكول يهدف إلى التعاون المشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مجالات مشروعات التنمية المستدامة في المجال الزراعي مع محافظة الوادي الجديد، وتضمنت إقامة مهرجان النخلة الكريمة حيث سيتم تنظيمه غداً الأول من شهر أكتوبر الموافق يوم الأحد، حيث يقام مهرجان النخلة الكريمة بهدف العمل على تنمية زراعة نخيل التمر بالإضافة إلى الصناعات التابعة له من تعبئة وتصنيع وإنتاج التمور المختلفة، بالإضافة تضمن مهرجان النخلة الكريمة إلى استعراض جميع مراحل نمو وكيفية إنتاج النخيل منذ بداية زراعة الفسيلة مروراً بمراحل النمو المختلفة للنخلة وصولاً إلى مرحلة جني الثمار، ثم سيتم استعراض أيضا مرحلة التعبئة والتصنيع والتغليف ليتم عرض نماذج من عملية إنتاج التمور.

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