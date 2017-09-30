سعر الدولار اليوم السبت.. أسعار الدولار الآن في مصر والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم، حالة من الاستقرار شهدتها تعاملات البيع والشراء داخل السوق المصرية اليوم السبت بعد إغلاق البنوك أبوابها بسبب العطلة الأسبوعية والتي من المقرر أن تعاود فتحه بداية من غدًا ولكن من جهة اخرى لم يشهد سعر الدولار اليوم أي تغيرات طارئة علي سعره بالسوق السوداء حيث استقر سعر الدولار بالسوق السوداء في تعاملاته ايضًا.

مع استمرار البنوك المصرية لغلق أبوابها تستقر أوضاع العملة الأمريكية بالبلاد، حيث ورد إلى أنه بالإضافة إلى هذا استقر سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم من خلال تعاملات البيع والشراء، وعلى هذا بلغ سعر الدولار اليوم خلال تعاملات الشراء نحو 17.65 جنيه مصري بينما بلغ سعر الدولار الآن فى تعاملات البيع نحو 17.75 جنيه، من جهة أخرى ورد أن أفضل بنك يمكن للعميل أن يشترى منه هو بنك القاهرة حيث سجل نحو 17:70 جنيه، بينما ورد أن أفضل بنك يمكن أن تبيع له الدولار فى مصر هو بنك الاستثمار العربي والذي بلغ سعر الدولار اليوم فيه 17.63 جنيه.

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بعد حالة الاستقرار التي قد يشهدها سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم ورد أن سعر الدولار فى مصر قد وصل داخل بنك مصر إيران للتنمية البنك الأهلي البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الاستثمار العربي وبنك سايب 17.6000 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 17.7000 جنيه، أما عن البنك المصري الخليجي وبنك بلوم مصر والبنك العربي الأفريقي فقد سجل سعر الشراء نحو 17.6200 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 17.7200 جنيه,

أما فيما يخص البنك المركزي فقد سجل سعر الشراء نحو 17.6059 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 17.7059 جنيه، وعن بنك التعمير والإسكان المصري لتنمية الواردات فقد سجل سعر الشراء نحو 17.6300جنيه، بينما بلغ سعر البيع 17.7300 جنيه، وقد ورد أن المصرف المتحد قد بلغ سعر الشراء فيه نحو 17.6050 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 17.7050 جنيه، وفيما يخص بنك كريدي أجريكول والبنك الأهلي المتحد وبنك المشرق وبنك HSBC قد سجل سعر الشراء نحو 17.6100 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 17.7100 جنيه.

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