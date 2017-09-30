سعر الذهب الآن فى مصر.. انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت داخل محلات الصاغة

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سعر الذهب الآن، انخفاض جديد شهدته أسعار الذهب في مصر حيث انخفض سعر الدولار اليوم داخل سوق الذهب بالإضافة إلى محلات الصاغة ليستمر سعر الدولار في الارتفاع والانخفاض بشكل يومي كما هو اعتاد عليه في الأيام الأخيرة حيث يتذبذب سعر الذهب في مصر متأثرًا بشكل فوري أسعار الذهب العالمية و بورصة الذهب العالمية والتي يترتب علي تغيير سعر الأوقية فيها تغيير مماثل بنفس القدر على سعر الأوقية في كافة الدول والتي من ضمنها جمهورية مصر العربية.

يتأثر سعر جرام الذهب بالتغيرات الكثيرات التي تحدث فى إطار العلاقات المتوترة بين الدول العظمى العالمية وعلى الرغم من هذا يعد المعدن الأصفر هو الركيزة الأساسية لكثير من المستثمرين والذين يسعون إلى الحصول عليه على الرغم من ارتفاع سعر الذهب في مصر وعالميًا، ويتم احتساب سعر الذهب في مصر باستخدام آخر ما وصل إليه سعر الذهب اليوم عالميًا وخاصة سعر الأونصة منه.

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سجلت أسعار الذهب عيار 24 داخل الأسواق المصرية اليوم نحو 729.62 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $41.41 دولار، بينما وصل سعر الذهب اليوم عيار 22 فى تعاملاته نحو 668.82 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $37.96 دولار أمريكي، أما عن أسعار الذهب عيار 21 فقد سجلت نحو 638.43 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $36.23 دولار، وفيما يخص أسعار الذهب عيار 18 ورد أنه قد وصلت إلى نحو 547.22 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $31.06 دولار أمريكي، وعن سعر الذهب الآن عيار 14 قد بلغت نحو 425.61 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $24.16 دولار، وفيما يخص سعر الذهب فى مصر عيار 12 قد بلغ نحو 364.81 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $20.70 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 9 قد وصل نحو 273.61 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $15.53 دولار، وعن اسعار أوقية الذهب قد سجلت اليوم 22,691 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $1,288 دولار أمريكي، أما عن اسعار جنيه الذهب قد وصل إلى 5,107 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $289.87 دولار، وفيما يخص اسعار كيلو الذهب قد سجلت نحو 729,615 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $41,408 دولار أمريكي.

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