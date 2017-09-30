المالية: تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها لمدة شهر من أول أكتوبر

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اتخذ الدكتور “عمرو الجارحي”، وزير المالية، قرار مصيري وهام بخصوص تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها مع بداية شهر أكتوبر القادم ولفترة قد حددها سيادته أنها سوف تظل لمدة 30 يوما، إن سعر الدولار الجمركي هو السعر الذي يتم من خلاله التعاملات في عمليات الإفراجات وإجراءات الرسوم الجمركية.

صرح وزير المالية، الدكتور “عمرو الجارحى”، اليوم السبت، إنه تم اتخاذ تثبيت سعر الدولار الجمركي عند سعر 16 جنيها على مدار شهر أكتوبر المقبل، وبداية من الغد الموافق 1 من شهر أكتوبر 2017، وسوف يظل قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي لفترة تستغرق شهرا كاملا .

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إننا لو تمعنا سويا حول مفهوم الدولار الجمركي، فسوف نجد أنه السعر الذى يتم حساب تقديرات النسب الخاصة بالرسوم الجمركية ونسبة الضرائب الخاصة بـ السلع التي تستورد من الخارج، كما ان سعر الدولار الجمركي هو ذلك السعر الذي يتغير على حسب أسعار تداول الدولار فى البنوك، قبل أن تتخذ وزارة المالية قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند عند سعر 16 جنيها.

فقد كانت هناك مطالب بهذا الشأن من جانب الكثير من الشركات وايضا القائمين على استيراد السلع، حتى تعمل وزارة المالية على اتخاذ قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي حتى تستطيع الحد من عملية الهبوط والصعود وعدم الاستقرار الخاص بأسعار السلع التى يتم استيرادها من الخارج، وتأثير هذا التذبذب على حسابات هذه الشركات وما تحققه من أرباح.

هذا هو الامر الذى اضطر وزارة المالية الى الاستجابة الى هذا المطلب الذي نادت به الكثير من الشركات والقائمين على عمليات الاستيراد من الخارج.استجابت له وزارة المالية، جاء قرار تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي عند عند سعر 16 جنيها، في ظل حالة الاستقرار التي يسمر بها سوق الصرف أثناء الآونة الأخيرة، وثبات سعر الدولار الأمريكى عند 18 جنيه.

حيث سجل أعلى سعر شراء العملة الأمريكية في سوق الصرف اليوم السبت هو 17.63 الشراء و سعر البيع سجل 17.73، فقد كان البنك المركزي المصري قرار يوم 3 نوفمبر من السنة السابقة تحرير سعر الصرف، وترك سعر الدولار على حسب آليات عمليات العرض والطلب، مما نتج عنه ظهور طفرات هائلة في سعر الدولار داخل البنوك.

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