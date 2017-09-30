توقعات الخبراء تشير إلى تراجع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة ليُسجل أقل سعر في 2017

Advertisements

شهدت تعاملات الذهب اليوم استقرار كبير في الأسعار دون تغيير لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، ولكن من المتوقع وفقا للتصريحات أن يضطر الذهب إلى تكبد الكثير من الخسائر خلال الفترة القادمة وسط الاحتمالات التي تشير إلى قيام المسؤولين في ديسمبر المقبل برفع قيمة الفائدة.

ونظرا لأنه لم تتغير أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بأي شكل، فإن سعر الذهب قد استقر خلال التعاملات عند سعر 1286.96 دولار للأوقية، وتشير التوقعات إلى أن الانخفاضات المتوقع مرور أسعار الذهب بها في سبتمبر تعادل نسبة 2.5%، وبالتالي فإن قيمة التراجع التي ستشهدها أسعار الذهب تعتبر الأولى من ونوعها منذ نوفمبر 2016.

Advertisements

الجدير بالذكر أن تلك الانخفاضات المتوقع مرور الذهب بها تأتي بعد الارتفاعات الأخيرة و التي مرت بها أسعار الذهب ونجحت خلالها في تحقيق نسبة ارتفاع بقيمة 3.7%، كما بلغت الارتفاعات في سعر الأوقية وقتها نحو 0.1% مما يجعلها تصل إلى سعر 1289.70 دولار.

وتشهد تعاملات الدولار خلال الفترة الحالية اتجاها في طريق الارتفاع، وتعد الارتفاعات المحتمل تحقيقها بالنسبة لقيمة الدولار أمام العملات الأخرى هي الأعلى خلال العام الحالي، يأتي هذا نتيجة لخطة الضريبية التي تقوم في أمريكا خلال الفترة الحالية والتي يسعى المستثمرين إلى تقييمها.

كما وتؤثر أسعار الفائدة بشكل كبير جدا على أسعار الذهب خلال التعاملات، بحيث يمكن القول أن زيادة سعر الفائدة يقلل من حجم الفرص المتاحة أمام حائزي معدن الذهب في تحقيق المكاسب، في حين أنها تقوم برفع سعر الدولار بشكل كبير.

ولم يكن الذهب هو المعدن الوحيد الذي ارتفعت أسعاره، بل جاءت الارتفاعات في أسعار البلاديوم بقيمة 0.7% ليصل سعر الأوقية إلى 935.70 دولار، وبلغت الارتفاعات التي حققتها خلال العام 38%، في حين أن الارتفاعات التي طرأت على أسعار البلاتين بقيمة 0.5 % ليسجل سعر 924 دولار.

Advertisements

كما أن الارتفاعات التي حققتها أسعار الفضة خلال التعاملات قد وصلت إلى نسبة 0.1% وبالتالي فقد حققت أسعار 16.84 دولار للأوقية، ووصلت قيمة الارتفاعات التي حققتها أسعار الفضة خلال العام نحو 1.7 % في الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضا: