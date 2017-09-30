شعبة البقالة تتوقع المزيد من الارتفاعات في سعر الأرز خلال الفترة القادمة

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أعلن سكرتير شعبة البقالة التابع للاتحاد العام للغرف التجارية “عماد عابدين” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن الارتفاعات التي نجحت أسعار الأرز هذا العام في تسجيلها كانت مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث وصل سعر الطن الواحد من الأرز هذا العام خلال التعاملات بعد الارتفاعات التي طرأت عليه وكان هذا خلال الفترة الأولى من الموسم في بداية التعامل حوالي 3700 جنيه.

وأكمل عابدين خلال التصريحات التي قام بها لمصر 365، أن الارتفاعات التي طرأت على سعر الأرز هذا العام خلال بداية التعامل تشير إلى المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، وخاصة خلال الفترة التي أعلنها في شهري يناير وفبراير القادمين.

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وقد علل تلك الارتفاعات الملحوظة نتيجة الأعمال الاحتكارية التي يقوم بها التجار خلال تلك الفترة من خلال تخزين كميات كبيرة من الأرز مما يؤدي إلى تراجع قيمة المعروض في السوق ومع حاجة المواطنين إلى الأرز باعتباره سلعة أساسية في البلاد، تبدأ أسعار الأرز بالارتفاع متجاوزة الأسعار التي تم تحديدها خلال تعاملات بداية الموسم.

وأشار عابدين خلال التصريحات التي قام بها، أن الفترة المقبلة تشكل أزمة تحمل العديد من المشكلات للسوق المصرية بالنسبة للأرز، وأنه للتحكم في سعر الأرز خلال الفترة القادمة ومنعه من الاستمرار في الارتفاع بهذا الشكل، فإنه يجب على الحكومة السعي للانتهاء من تلك الأزمة من خلال محاولة توفير الأرز في السوق بأسعار مناسبة للمواطنين.

هذا وأضاف أيضا خلال التصريحات، أن الحكومة تستطيع خلال الفترة القادمة القضاء على كافة الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها التجار في السوق في محاولة منهم لرفع الأسعار وذلك من خلال تطبيق مجموعة من المعايير الضرورية في السوق والتي على رأسها تحديد أسعار المنتجات.

وبالتالي تتمكن الحكومة خلال الفترة القادمة من القضاء على تلك المشكلة، الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات التي طرأت على أسعار الأرز هذا العام قد جاءت نتيجة الارتفاعات التي طرأت على تكلفة الإنتاج، والتي دفعت الكثير من المزارعين إلى المطالبة برفع سعر المحصول حتى يتمكنوا من سداد قيمة المصروفات.

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