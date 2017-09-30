أيام قليلة ويقوم المركزي بالإعلان عن الاحتياطي الأجنبي لأغسطس

Advertisements

أكدت التقارير التي أصدرها المركزي خلال الفترة الأخيرة والتي تتعلق بالاحتيَاطي الأجنبي للبلاد على العديد من المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاحتياطي خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر خلال الأيام القليلة القادمة أن يقوم البنك المركزي بالإعلان عن قيمة الاحتياطي الأجنبي للبلاد، هذا وسط العديد من التوقعات التي صدرت عن الخبراء والتي تشير بارتفَاعات ملحوظة في قيمة الاحتياطي الأجنبي، وقد جاءت تلك التوقعات نتيجة للمؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد في البلاد خصوصا تلك التي تتعلق بالاحتياطي النقدي للبلاد.

Advertisements

وخلال آخر إعلان رسمي قام به البنك المركزي والذي كان يتعلق بقيمة الاحتياطي الأجنبي وفقا للإحصائيات الأخيرة، فقد قام البنك المركزي خلال هذا الإعلان بالتأكيد على تعافي قيمة الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة الأخيرة ووصولها إلى قيمة 36.1 مليار دولار، وكان هذا خلال الإحصائيات التي أجراها البنك المركزي خلال شهر أغسطس بعد الارتفاعات التي طرأت على قيمة الاحتياطي الأجنبي.

الجدير بالذكر أن قيمة الاحتياطي النقدي تتكون من المعاملات والتعاملات الاقتصادية والتي تتعلق بالسَندات والودَائع التي تطرحها الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية، والتي يمكن الاحتفاظ في في البنوك المركزية في صورة محفوظات مالية.

الجدير بالذكر أن ذلك الاحتياطي يقع تحت سلطة السلطات النقدية والتي يكون لها الحق في صرف العملات الأجنبية وكذلك السحب، ويمكن أن يشمل قيمة الاحتياطي النقدي الذهب أيضا.

ووسط العديد من التصريحات التي أعلن عنها الخبراء الاقتصاديين خلال الفترة الأخيرة، فإن قيمة الاحتياطي الأجنبي في البلاد قد ارتفعت تبعا للعديد من الأسباب الهامة والتي على رأسها الارتفاعات التي مرت على قيمة التحويلات الأجنبية أو الدولارية التي يقوم بها المصريين العاملين في الخارج.

هذا بجانب التحسن الواضح الذي شهده قطاع السياحة في البلاد وذلك بعد العديد من المشكلات والأزمات التي مر بها القطاع في الفترة الأخيرة أيضا، بينما كان هناك عدد آخر من الأسباب منها حقل الغاز الذي تم اكتشافه مؤخرا والذي بدأ إنتاجه، بحيث من المتوقع أن يساهم هذا الحقل في توفير الكثير من المبالغ الدولارية التي كانت تصرف على استيراد الغاز من الخارج.

اقرأ أيضا: