بداية من اليوم.. أسعار جديدة للعملات الأجنبية بجمارك المطارات

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بداية جديدة في أسعار العملات الأجنبية المتداولة داخل الجمارك في مطارات مصر، حيث ورد أن سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، قد أعلنت مؤخرًا أنه بداية من اليوم الأحد سوف يتم العمل بالمنشور الرسمي الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركي التابعة إلى الإدارة المركزية.

ورد في تصريحات الجمارك أنه قد تقرر البدء في العمل بالتعريفة الجديدة للعملات الأجنبية بالإضافة إلى القيمة والمنشأ التابعة إلى مصلحة الجمارك والتي قد تقررت في الأيام الأخيرة طبقًا لمتغيرات السوق والتي تخص أسعار صرف العملات الأجنبية وذلك في إطار تعاملاتها المالية مقابل الجنيه المصري والذي يمثل العملة الوطنية على أن يتم العمل رسميًا بداية من اليوم الأحد بالسعر الجديد وحتى نهاية شهر أكتوبر الحالي.

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من جهة أخرى ورد فى طيات المنشور أسعار صرف العملات الأجنبية الجديدة والمقررة داخل مطار القاهرة والتي من المقرر أن يتم تطبيقها في جمارك المطارات المختلفة والموجودة في مصر فى إطار تعاملاتها أمام الجنيه المصرى، حيث جاء في أحدث التصريحات أنه قد وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في الشهر الجديد إلى 16 جنيهًا، بينما قد جاء أن سعر صرف عملة اليورو قد وصلت إلى 19.79 جنيه.

أما فيما يخص عملة الجنيه الإسترليني فقد جاء أنه سوف يتم التعامل به بنحو 21.46 جنيه، وعن عملة المملكة السعودية والتي يطلق عليها الريال السعودى فقد جاء أنها سوف تصل إلى 4.26 جنيه مصري في التعاملات الجديدة، أما فيما يخص عملة الدينار الكويتى فقد ورد أنه قد وصل إلى 53.01 جنيه طبقًا للمنشر الجديد.

من جهة أخرى، قد ورد أن وزارة المالية قد أعلنت رسميًا أنه سوف يتم العمل بسعر الدولار الجمركي الجديد بداية من اليوم الأحد في كافة المطارات والموانئ في مصر على أن يستمر العمل بالسعر الجديد لمدة شهر وهو الشهر الجاري، كما أكد عمرو الجاري على أن سعر الدولار الجمركي سوف يثبت خلال الشهر الجاري عند 16 جنيه بشكل رسمي وأنه سوف يتم العمل به داخل الجمارك المختلفة الموجودة بالبلاد.

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