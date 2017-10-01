سعر الذهب اليوم الأحد.. تعرف على أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة

Advertisements

سعر الذهب الآن، شهد المعدن الأصفر حالة من الإستقرار في تعاملاته الصباحية اليوم الأحد، حيث استقر سعر الذهب اليوم في مستهل تعاملات البيع والشراء داخل الأسواق المصرية بشكل كبير مقارنة بما ورد من اسعار يوم امس، كما خرجت بعض التصريحات من قبل تجار المعدن الأصفر معلقة على حركة البيع داخل محلات الصاغة حيث أشارت إلى حالة الاستقرار في أسعار الذهب على الرغم من قلة الإقبال عليه.

أعلن خبراء الاقتصاد أنه على الرغم من حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار الذهب في مصر إلا أن مازال سعر جرام المعدن الأصفر مرتفع، حيث ورد أن أسعار الذهب عيار 24 قد بلغت نحو 725.83 جنيه والتي تعادل عاليما نحو $41.17 دولار، أما عن سعر الذهب اليوم عيار 22 665.35 جنيه والتي تعادل عاليما نحو $37.74 دولار، وعن أسعار الذهب عيار 21 قد سجلت اليوم نحو 635.12 جنيه والتي تعادل عاليما نحو $36.02 دولار أمريكي.

Advertisements

من جهة اخرى، بلغ سعر الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 544.38 جنيه والتي تعادل عاليما $30.88 دولار، أما عن سعر الذهب الآن عيار 14 قد سجل نحو 423.41 جنيه والتي تعادل عاليما نحو $24.02 دولار، وعن سعر الذهب عيار 12 قد سجلت نحو 362.92 جنيه والتي تعادل عاليما نحو $20.59 دولار، أما فيما يخص سعر الذهب عيار 9 قد بلغت نحو 272.19 جنيه والتي تعادل عاليما $15.44 دولار.

أما عن اسعار أوقية الذهب فى الاسواق المصرية قد بلغت نحو 22,573 جنيه والتي تعادل عاليما $1,280 دولار، وفيما يخص اسعار جنيه الذهب قد وصلت إلى 5,081 جنيه والتي تعادل عاليما $288.20 دولار، وبالنسبة إلى أسعار كيلو الذهب قد بلغت نحو 725,834 جنيه والتي تعادل عاليما $41,170 دولار أمريكي.

يعد المعدن الأصفر أحد أهم المعادن التي يسعى المستثمرين من كافة أنحاء العالم إلى التعامل بها والتداول فيه لما له من مكاسب كبيرة على الرغم من ارتفاعها الكبير الذي تشهده الأسواق في الفترة الماضية إلا أنه يعد الركيزة الأساسية للمعاملات والدول بوجه عام.

اقرأ المزيد: سعر الذهب الآن داخل محلات الصاغة.. “جدول محدث لحظيًا”.