سعر الدولار الآن في مصر.. تعرف علي أسعار الدولار الآن بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار الآن، استقر سعر الدولار اليوم الاحد في تعاملات البيع والشاء داخل البنوك المصرية والسوق السوداء مقارنة بتعاملات يوم أمس، حيث استقر سعر الدولار الآن داخل البنوك المصرية كما أعلن خبراء المال لتستمر العملة الخضراء في استقرارها الذي استمر علي مدار الأيام الماضية حتى الآن.

شهد سعر الدولار بالسوق السوداء خلال تعاملات البيع والشراء التي جرت اليوم الأحد استقرار كبير، حيث وصل سعر الشراء نحو 17.65 جنيه مصري بينما بلغ سعر الدولار الآن بالنسبة للبيع نحو 17.75 جنيه، أما عن أفضل بنك يمكن للعميل أن يشترى منه جاءت تصريحات خبراء المال هو بنك القاهرة حيث سجل نحو 17:70 جنيه، بينما وصل أفضل بنك يمكن أن تبيع له العملة الخضراء الآن هو بنك الاستثمار العربي حيث وصل اليوم إلى 17.63 جنيه.

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وصل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان قد سجل سعر الشراء نحو 17.6300 جنيه،بينما وصل سعر البيع إلى 17.7300 جنيه، أما عن سعر الدولار اليوم فى المصرف المتحد قد سجل سعر الشراء نحو 17.6050 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 17.7050 جنيه، ومن جهة أخرى، ورد أن سعر الدولار في مصر داخل البنك التجاري الدولي وبنك سايب و مصر إيران للتنمية وبنك الاستثمار العربي قد سجل سعر الشراء نحو 17.6000 جنيه، بينما وصل سعر البيع نحو 17.7000 جنيه.

استقر سعر الدولار اليوم بشكل كبير في تعاملات البيع والشراء داخل البنوك المصرية، حيث جاء أنه قد وصل سعر الدولار الآن في البنك الأهلي وبنك القاهرة و بنك مصر وبنك الإسكندرية بالنسبة إلى سعر الشراء نحو 17.6000 جنيه، بينما بلغ سعر البيع نحو 17.7000 جنيه، وعن سعر الدولار اليوم فى البنك العربي الافريقي بنك بلوم مصر البنك المصري الخليجي قد سجلت تعاملات الشراء نحو 17.6200 جنيه.

أما بالنسبة إلى تعاملات البيع فقد سجل 17.7200 جنيه، وعن سعر الدولار الآن في البنك المركزي قد سجل سعر الشراء نحو 17.6059 جنيه، وقد وصل سعر البيع إلى 17.7059 جنيه، وعن البنك الأهلي وبنك كريدي أجريكول والبنك المصري لتنمية الواردات المتحد وبنك المشرق بنك HSBC قد سجل سعر الشراء نحو 17.6100 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 17.7100 جنيه.

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