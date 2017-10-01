مواقع التواصل: تدشين حملة مقاطعة لشَركات الاتصالات بعد رفع أسعار كروت الشحن

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قام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك بتداول صور لكرُوت الشحن الجديدة بعد قرار رفع الأسعار، حيث قام الكثير منهم بنشر صور لكرُوت اتصالات الجديدة والتي أقرت خلال الفترة الأخيرة زيادة جديدة على أسعار كروت الشحن بقيمة 30%.

وأعلنت نسبة كبيرة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان فيس بوك أو تويتر قيامهم خلال الفترة القادمة بتدشين حملة جديدة لمقاطعة شركات المحمول، وجاءت تلك الحملة تعبيرا عن الغضب الذي اصاب المواطنين وذلك بعد قرار الارتفاعات الذي أقرته شركات الاتصالات على أسعَار كروت الشحن بنسبة 30%.

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وقد نجحت الحملة التي أعلن عنها رواد موقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمقاطعة شركات الاتصالات، في اجتياح العديد من الصفحات الكبيرة التي تحتوى على ملايين المتابعين، وذلك تعبيرا عن الغضب والرفض لقرار الزيادة الأخير الذي أعلنت عنه الشركات.

وقد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن القرار الذي قام من خلاله برفع قيمة كروت الشحن التي يتم دفعها مقدما، وأعلن الجهاز أن نسبة الزيادة في ارتفاع الأسعار التي تم الإعلان عنها تقدر بقيمة 35%، وكان هذا القرار خاص بشركات الاتصالات الأربعة التابعة لمصر وهم موبينيل وفودافون واتصالات والشبكة WE الجديدة الخاصة بالمصرية للاتصالات و التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة.

كما أضاف الجهاز القومي خلال التصريحات التي نشرها، أنه يمكن للشركات القيام بتنفيذ قرار رفع الأسعار من خلال تقليل حجم الرصيد في الكروت أو من خلال رفع الأسعار للكروت، مضيفا أن الشركات لن تقوم برفع قيمة الكروت وإنما ستقوم بتقليل أعداد الدقائق التي ستُتيحها خلال الكرت.

ووفقا للقرار الجديد للشركات، فقد قامت بتقليل أعداد المكالمات التي تمنحها للمواطنين خلال الكروت التي مازالت يتم بيعها بنفس السعر، ووفقا للأسعار الجديدة التي أعلنت عنها الشركات فإن القيمة الجديدة للكرُوت تأتي كالأتي:

قيمة الرصيد الذي يعطيه كَرت الشحن 10 جنيه حوالي 7 جنيه. قيمة الرصيد الذي يعطيه كَرت الشحن 15 جنيه حوالي 10.5 جنيه. قيمة الرصيد الذي يعطيه كَرت الشحن 25 جنيه حوالي 17.5 جنيه. قيمة الرصيد الذي يعطيه كرت الشحن 50 جنيه حوالي 35 جنيه. قيمة الرصيد الذي يعطيه كرت الشحن 100 جنيه حوالي 70 جنيه.

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