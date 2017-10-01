سعر المتر من الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة 8 آلاف جنيه

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أعلنت مجموعة من المصادر التابعة لوزارة الإسكان خلال الفترة الماضية، عن قيام الوزارة بالعديد من الجهود التي تهدف إلى تحديد الأسعار النهائية التي ستقوم الوزارة بطَرح الوحدات السكنية طبقا لها، هذا بجانب أسعار الفيلات التي ستقوم الوزارة بطرحها خلال الفترة القادمة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما تستعد الوزارة له خلال الفترة الحالية.

وأضافت المصادر خلال التصريحات التي قامت بها، أن الأسابيع القليلة القادمة هو الموعد الذي قامت وزارة الإسكان بتحديده لتقوم بطرح الوحدات السكنية فيه، هذا بجانب أنه من المتوقع أن تقوم الوزارة بطَرح الوحدات السكنية التابعة للعاصمة الإدارية الجديدة بأسعار تتراوح من 8 آلاف إلى 10 آلاف كسِعر للمتر الواحد.

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وأضافت التصريحات أيضا أن سعر ال8 آلاف جنيه قد تم تحديده من قبل الوزارة للشقق السكنية التي تصل مساحتها ما بين 110 إلى 180 متر مربع، في حين أن سعر المتر قد تم تحديده في الفيلات و التوين هاوس قد وصل إلى 10 آلاف جنيه، وأكدت التصريحات أن الفيلات التي تم طرحها بهذه الأسعار تصل مساحتها إلى 200 أو 500 متر مربع.

كما أضافت المصادر في نهاية التصريحات التي قامت بها، أن وزارة الإسكان قد انتهت حتى الآن من تشطيب حوالي 17 ألف وحدة سكنية تابعة للحي الأول في العاصمة الإدارية الجديدة، وأضافت أن مساحة تلك الوحدت تتراوح ما بين 110 إلى 500 متر مربع، هذا بجانب أنه من المقرر وفقا لخطة الوزارة أن تقوم بتنفيذ حوالي 8 آلاف وحدة سكنية خلال الفترة القادمة.

جاء هذا ضمن مجموعة من التصريحات التي قامت بها مصادر تابعة لوزارة الإسكان، والتي أوضحت خلالها كافة التفاصيل التي تتعلق بالوحدات السكنية المقرر طرحها من قبل الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القادمة، هذا بجانب الأسعار التي ستقوم الوزارة بتحديدها لتلك الوحدات، ومساحة الوحدات السكنية ، وستقوم الوزارة خلال الفترة القادمة بالإعلان عن كافة التفاصيل التي تتعلق بطرق الدفع بصورة رسمية للمواطنين وذلك خلال الإعلان الذي ستقدمه الوزارة والذي ستقوم خلاله بطرح الوحدات.

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