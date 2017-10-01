توقعات بارتفاع أسعار الشقق فى مصر مع نهاية 2017

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خرجت بعض التوقعات من خلال المهندس شعبان غانم والذي يعمل فى الفترة الحالية كرئيس مجلس إدارة مجموعة أرابيان للاستثمار العقارى والسياحى، بشأن أسعار الشقق في مصر في الفترة القادمة حيث أكد على أنه من المتوقع أن أسعار الشقق فى كافة المحافظات سوف تشهد ارتفاعات جديدة علي أسعارها على الرغم من ارتفاعها الحالي كما أشار أن الزيادة الجديدة علي أسعار الشقق سوف تكون فى نهاية عام 2017.

من جهة أخرى ورد أن الزيادة المتوقعة على أسعار الشقق والوحدات السكنية المختلفة في مصر سوف تتراوح كما ذكر رئيس الشركة في أخر تصريحاته الصحفية ما بين 10 إلى 15 % وسوف تأتي هذه الزيادة بسبب المتغيرات التي تشهدها أسواق مواد البناء والتشييد في مصر والتي يظهر على أولوياتها أسعار الحديد والارتفاعات الدائمة والتي قد سيطرت عليه بشكل دائم ومستمر على كافة الشركات المنتجة .

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جدير بالذكر أن المهندس شعبان غانم، قد أشار في تصريحاته إلى كافة الأسباب المتعلقة بشأن زيادة أسعار الشقق في مصر حيث أكد أن السبب وراء ذلك هو أن السوق العقارى المصرى قد تأثر بقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري بالإضافة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي في كافة البنوك المصرية والذي على أثره ارتفعت الأسعار داخل السوق بوجه عام ومن ضمنها ارتفعت أسعار مواد البناء بالإضافة إلى الزيادات التي وقعت على أسعار المحروقات ليتربع علي هذا كله عدم ثبات التسعيرة بشكل عام على كافة المناطق بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشقق.

من جانب آخر أعلن رئيس الشركة أنه بالنسبة إلى الشركات العقارية وخاصة المطورين العقاريين قد وقع عليهم مسؤولية كبيرة خلال الفترة الماضية حيث عانوا بشكل كبير من جميع هذه الأسباب وغيرها والتي قد أثرت علي السوق العقاري و ترتب عليها تراجع عمليات التسويق والمبيعات وخفض عمليات البيع والشراء غيرها.

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