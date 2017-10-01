المالية تطرح أذون خزانة في أكتوبر بقيمة 145.7 مليار جنيه

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أعلنت وزارة المالية خلال مجموعة من التصريحات عن هزمها في أكتوبر الجاري القيام بطرح سندات وأذون خزانة بقيمة تصل إلى 145.750 مليار جنيه.

كما وأعلنت وزارة المالية خلال الجدول الزمني الذي أعدته و الذي يتعلق بالسندات وأذون الخزانة وتم الإعلان عنه من قبل الوزارة اليوم، أن أذون خزانة 91 يوم سيتم طرحه بقيمة 750 مليار جنيه، و 182 يوم سيتم طرحه بقيمة 32 مليار جنيه و 273 يوم سيتم طرحه بقيمة 750 مليار جنيه و 364 يوم سيتم طرحه بقيمة 34 مليار جنيه، هذا وفقا للتصريحات التي أعلنت عنها الوزارة اليوم والتي تتعلق بقيمة السندات وأذون الخزانة التي تعتزم الوزارة طرحها.

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كما ستقوم الوزارة في شهر أكتوبر أيضا بطرح سندات أجل لمدة ثلاث سنوات، والتي ستصل قيمتها إلى نحو 4.5 مليار جنيه، في حين أن قيمة السندات التي أعلنت وزارة المالية خلال التصريحات عن طرحها لمدة 5 سنوات سوف تصل قيمتها إلى 2.5 مليار جنيه.

كما أضافت وزارة المالية خلال التصريحات التي أعلنتها اليوم أن قيمة السندات التي ستقوم الوزارة بطرحها لمدة 7 سنوات سوق تصل إلى 3.250 مليار جنيه، بينما قيمة سندات الاجل التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة لمدة 10 سنوات تصل إلى 2 مليار جنيه.

جاء هذا ضمن مجموعة من التصريحات التي أعلنت عنها وزارة المالية، والتي قامت خلالها بالكشف عن كافة التفاصيل التي تتعلق بالسندات و الأذون التي ستقوم الوزارة بطرحها خلال شهر اكتوبر الجاري.

هذا وتاتي تلك الإجراءات في ظل مجموعة من الخطوات التي تقوم وزارة المالية باتخاذها بهدف زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال الفترة القادمة، هذا بجانب الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة في مجال الاقتصاد.

وذلك للقضاء على العديد من المشكلات و الأزمات التي تواجه البلاد خلال الفترة الحالية وخاصة في مجال الاقتصاد، والتي تؤثر بشكل كبير على العديد من المجالات الأخرى على رأسها الأمن.

الجدير بالذكر أن تلك الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تأتي بالعديد من المؤشرات الإيجابية والتي قد ظهرت خلال الفترة الأخيرة، لتشير إلى المزيد من التقدم.

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