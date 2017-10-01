التموين: استخرجنا خلال الستة أشهر الماضية مليون بطاقة تموينية

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قام وزير التموين، الدكتور “على مِصيلحي” بالاطلاع على التقارير الصادرة والتي تتعلق ببطاقات التموين الذكية والتي قامت الوزارة خلال فترة الستة أشهر الماضية بتسليمها، وقد جاءت تلك البطاقات الجديدة كبَدل فاقد وبدل تالف وفصل اجتماعي ومنها من تم استبداله بالبطاقات الورقية القديمة، وكان هذا في جميع المحافظات التابعة للبلاد.

وأوضحت التقارير الصادرة عن الوزارة أن أعداد البطاقات الأسرية التي قامت الوزارة بتسليمها خلال الفترة الأخيرة قد وصلت إلى مليون بطاقة، وأن أعداد الأفراد التي تضمهم تلك الأسر يصل إلى نحو 4 مليون و750 ألف فرد.

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وأضافت التقارير تفاصيل أخرى تتعلق بالبطاقات التي قامت بتسليمها، والتي تؤكد أن عدد البطاقات التي تم تسليمها في القاهرة قد وصل إلى 92723 بطاقة، و عدد البطاقات التي تم تسليمها في الجيزة نحو 69376 بطاقة و عدد البطاقات التي تم تسليمها في القليوبية حوالي 27345 بطاقة و عدد البطاقات التي تم تسليمها في الإسكندرية حوالي 64502 بطاقة و عدد البطاقات التي تم تسليمها في بورسعيد 8551 بطاقة و عدد البطاقات التي تم تسليمها في السويس 9662 بطاقة و عدد البطاقات التي تم تسليمها في البحيرة 64502 بطاقة و عدد البطاقات التي تم تسليمها في الإسماعيلية 14747 بطاقة.

بينما وصلت أعداد البطاقات التي تم تسليمها في الغربية إلى 64478 و عدد البطاقات التي تم تسليمها في كفر الشيخ إلى 23623 بطاقة و عدد البطاقات التي تم تسليمها في المنوفية 46905 بطاقة و عدد البطاقات التي تم تسليمها في الفيوم 27126 بطاقة و عدد البطاقات التي تم تسليمها في بني سويف إلى 24559 بطاقة و عدد البطاقات التي تم تسليمها في سوهاج إلى 60381 بطاقة.

كما أضافت التقارير أن أعداد البطاقات التي تم تسليمها في قنا قد وصلت إلى 22977 بطاقة و عدد البطاقات التي تم تسليمها في الأقصر 9657 بطاقة و عدد البطاقات التي تم تسليمها في أسوان 13124 بطاقة و عدد البطاقات التي تم تسليمها في البحر الأحمر 3367 بطاقة و عدد البطاقات التي تم تسليمها في مطروح 905 بطاقة و عدد البطاقات التي تم تسليمها في شمال سيناء 3541 بطاقة و عدد البطاقات التي تم تسليمها في جنوب سيناء 774 بطاقة.

هذا وأكدت وزارة التموين في نهاية التصريحات على ضرورة الحفاظ على البطاقات التموينية وعدم تركها في المخبز أو عند البَدال لأي سبب من الأسباب.

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