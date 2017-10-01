“البنك الإفريقي” يساهم في مبادرة شمول مالي في مصر لتمويل 135 ألف شخص

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تابع موقع مصر 365 تصريحات الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالقاهرة ليلى المقدم حيث صرح أن البنك يصب جهده على خمس محاور تهدف إلى التنمية الأفريقية.

وأشارت ليلى المقدم أن أول محاور اهتمام البنك الإفريقي للتنمية العمل على توفير الغذاء و الطاقة اللازم للعمل على التصنيع والتكامل الاقتصادي من أجل تحقيق تنمية صناعية شاملة تعمل على تحسين المستوى المعيشي لمواطني قارة إفريقيا، وذلك في إطار تحقيق أهداف برامج منظمة الأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة.

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وصرحت ليلى المقدم أن البنك الإفريقي للتنمية قام على تمويل عدد عشرين مشروع في قطاع الخدمات والحماية المجتمعية في جمهورية مصر العربية، وتشمل هذه البرامج دعم المنظومة التعليمية، والمنظومة الصحية، والحد من الفقر، والعمل على تمويل المشروعات المتناهية في الصغر.

كما أوضحت ليلى المقدم أن البنك الإفريقي للتنمية قامت بدعم مبادرة تحقيق الشمول الاقتصادي المالي، بالإضافة إلى قيام البنك أيضا بالعمل على تمويل المشروعات المتناهية في الصغر وذلك من خلال توفير أكثر من مائة وثلاثة وثمانين ألف وظيفة، والعمل على تحقيق زيادة في فرص التمويل لتصل إلى أكثر من مائة وخمسة وثلاثين ألف شخص.

وأوضحت ليلى المقدم أن البنك الإفريقي للتنمية له مشروع رئيسي يعمل على الحد من نسبة الفقر في المناطق الزراعية الواقعة في صعيد جمهورية مصر العربية وتصل قيمة تمويل البنك في هذا المشروع حوالي سبعين مليون دولار، للعمل على تنمية هذه المناطق النائية البعيدة الفقيرة التي تحتاج إلى تنمية عاجلة من أجل تنمية الحيازات الزراعية القائمة في تلك المناطق.

وأشارت ليلى المقدم أن برنامج البنك الإفريقي للتنمية يعد تطوير كبير من الناحية الاقتصادية بالإضافة إلى دعمه للمناطق النائية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي المصري، وأضافت أن نجاح البرنامج الرئيسي للبنك الإفريقي للتنمية حيث يعمل على تمويل ثمانين ألف مشروع صغير لتحقيق زيادة تقدر نسبتها بحوالي 317% عن المستهدف، كما يعمل المشروع على توفير ما يقارب من سبعين ألف فرصة عمل، وحوالي ثلاثة وأربعين في المئة من التمويل المخصص للمشروعات المملوكة من قبل العنصر النسائي، كما أضافت أن تطوير البنية الأساسية يعد جزء رئيسي ومحوري من خطط البنك للعمل على تحسين الحالة المعيشية للعديد من المواطنين.

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