“الزراعة” ترفع سعر اليوريا من 2959 جنيه إلى 3200 جنيه للطن

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صرح نقيب الفلاحين في محافظة الجيزة مجدي أبو العلا أن ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية التي أقرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الثاني من شهر أكتوبر لعام 2017 الموافق يوم الاثنين.

وتابع موقع مصر 365 تعليق نقيب الفلاحين مجدي أبو العلا على قرار زيادة أسعار الأسمدة التي تم إقرارها من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حيث أوضح أن هذه الزيادة ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه الفلاح المصري، حيث أوضح أن زيادة المحروقات أيضا تعد من أحد المشاكل التي تواجه الفلاح المصري.

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وعبر مجدي أبو العلا على قرار زيادة أسعار الأسمدة التي أقرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقوله ” وزارة الزراعة بتسلخ في الفلاح”، حيث أوضح أن النترات تم زيادتها إلى مائتين جنيه في الشيكارة الواحدة واليوريا ارتفعت إلى 250 في الشيكارة الواحدة.

وأضاف مجدي أبو العلا أن الفلاح المصري عاجز عن فعل أي شيء تجاه هذه الزيادة حيث أن نسبة خمسة وتسعين في المئة من الفلاحين المصريين مؤجرون وغير مالكين للأراضي الزراعية حيث يقومون بدفع مبالغ شهرية إلى ملاك الأراضي الزراعية لا يستطيع الفلاح تقليلها على أن زيادة أسعار الأسمدة ستؤثر بالسلب على الفلاحين المصريين والمواطنين المصريين بعد ذلك.

وأوضح مجدي أبو العلا أن هناك حلين لإنهاء هذه الأزمة حيث أوضح أن أولى هذه الحلول هو إقامة مصنع لإنتاج الأسمدة الزراعية ويكون هذا المصنع تابع إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتقوم بعد ذلك ببيع السماد بالسعر المحدد، وأشار أن الحل الثاني هو توفير مشروع يعمل على إنتاج العجول البتلو وبالتالي زيادة رؤوس الماشية في جمهورية مصر العربية للعمل على زيادة السماد البلدي ليحل محل الأسمدة المصنعة.

كما أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي “حامد عبد الدايم” أنه تم اعتماد قرار رفع سعر طن الأسمدة الزراعية اليوريا حيث كان سعرها حوالي 2959 جنيه مصري وستين قرشاً ليصبح سعرها ثلاثة ألف ومائتي جنيه مصري، بزيادة تقدر بحوالي مائتين وأربعين جنيهاً في الطن الواحد من الأسمدة حيث تم اعتماد هذه الزيادة من قبل اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

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