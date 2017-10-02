سعر الذهب الآن في مصر.. اسعار الذهب اليوم الإثنين داخل محلات الصاغة

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سعر الذهب الآن، حالة من الإستقرار تشهدها الأسواق المصرية في تعاملاتها السوقية داخل محلات الذهب خلال اليوم الإثنين، حيث خرجت بعض التصريحات من خلال خبراء الذهب المؤكدة على أنه شهدت تعاملات البيع والشراء اليوم حالة من الاستقرار بمختلف محلات الصاغة في جميع المحافظات المصرية نتيجة استقرار سعر الذهب العالمي في مستهل تعاملاتها الصباحية، كما استثمر المستثمرين في الإقبال على المعدن الأصفر رغم ارتفاعه.

استقرار جديد شهده سعر الذهب اليوم في مصر، فقد أكد أصحاب محلات الصاغة ومحلات الذهب أن المعدن الأصفر لم يطرأ عليه أي تغيير حتى الآن داخل المحلات بمختلف الأعيرة والأسعار على خلاف تعاملاته التي جرت في الأيام القليلة الماضية والتي قد ظهر عليها التذبذب بين الصعود والهبوط، كما أكد بعض المختصين إلى أنه من المتوقع أن يشهد سعر الذهب في مصر اختلاف جديد وتغييرات كبيرة بناءًا على عدد من الأسباب المختلفة.

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اسعار الذهب عيار 24 قد وصلت اليوم إلى 725.83 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $41.17 دولار أمريكي، أما عن سعر الذهب الآن عيار 22 قد بلغت نحو 665.35 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $37.74 دولار، أما بالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 فقد سجل نحو 635.12 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $36.02 دولار.

اسعار الذهب عيار 18 قد بلغت حوالي 544.38 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $30.88 دولار، وعن سعر الذهب عيار 14 قد سجل نحو 423.41 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $24.02 دولار، وعن سعر الذهب عيار 12 قد بلغت نحو 362.92 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $20.59 دولار، وقد جاء بالنسبة إلى سعر الذهب الآن عيار 9 قد سجل نحو 272.19 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $15.44 دولار.

اسعار أوقية الذهب داخل أسواق الذهب قد وصلت إلى 22,573 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $1,280 دولار، أما عن اسعار جنيه الذهب في مصر قد وصلت إلى 5,081 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $288.20 دولار، وفيما يخص اسعار كيلو الذهب في مصر اليوم قد بلغ 725,834 جنيه والذي يعادل عالميًا نحو $41,170 دولار.

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