سعر الدولار الآن.. 7 بنوك تقدم أعلى سعر شراء للدولار متخطين كافة البنوك اليوم الإثنين

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سعر الدولار اليوم، حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الدولار فى مصر خلال تعاملاته داخل البنوك المصرية بكافة فروعها المنتشرة بمختلف فروعها أو في السوق الموازي والذي قد عجلت قرارات البنك المركزي من تقليصها وتحجيمها على الرغم من وجودها حتى الآن.

أما من جهة أخرى، قد جاء أنه قد شهدت عدد7 بنوك موجودة على الأراضي المصرية تحرك جديد في سعر العملة الخضراء، حيث شهدت 7 بنوك اليوم ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنوك المصرية مقارنة بما ورد عليها من أسعار يوم أمس.

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شهد سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم حالة من الاستقرار خلال تعاملات البيع والشراء حيث وصل سعر الشراء فيه نحو 17.62 جنيه بينما بلغ سعر الدولار في عملية البيع نحو 17.70 جنيه، أما من جهة اخرى قد ورد أن أفضل بنك يمكن للعميل فى مصر أن يشتري منه العملة الخضراء كان بنك القاهرة حيث سجل نحو 17:70 جنيه، بينما وصل أفضل بنك يمكن أن تبيع له العملة الخضراء الآن هو بنك المصري الخليجي حيث وصل اليوم إلى 17.61 جنيه.

البنك المصري الخليجي والبنك العربي الأفريقي والبنك المصري لتنمية الواردات والبنك الأهلي المتحد وبنك المشرق وبنك HSBC قد سجل سعر الشراء فيهم نحو 17.6100 جنيه أما عن سعر البيع فقد سجل نحو 17.7100 جنيه.

أما من جهة أخرى قد سجل سعر الدولار الآن في عمليات الشراء داخل بنك الإسكندرية حوالي 17.5800 جنيه، أما عن عمليات البيع قد سجل نحو 17.6800 جنيه، وبالنسبة إلى البنك المركزي قد سجل سعر الشراء نحو 17.6006 جنيه، أما عن سعر البيع فقد سجل نحو 17.7006 جنيه، كما ورد أن المصرف المتحد قد سجلت تعاملات الشراء نحو 17.6050 أما عن معاملات البيع نحو 17.7050 دولار أمريكي.

بنك مصر وبنك بلوم مصر والبنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان وبنك الاستثمار العربي وكريدي أجريكول و بنك سايب والبنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك مصر إيران للتنمية قد سجل سعر الشراء نحو 17.6000 جنيه، أما عن سعر البيع فقد سجل نحو 17.7000 جنيه مصري.

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