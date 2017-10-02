البنك المركزي يعلن عن طرح سندات خزانة جديدة بالأسواق لسد العجز بالموازنة

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ورد في أحدث التصريحات أن البنك المركزي قد قرر أن يقوم بالإعلان عن طرح عدد من سندات الخزانة الجديدة داخل الأسواق المصرية ويأتي هذا الطرح نيابة عن وزارة المالية، وقد جاء في بيان المركزي أن الطرح الجديد سوف يكون اليوم الإثنين.

أكدت التصريحات المالية أن البنك المركزي يسعى إلى سد العجز في الموازنة العامة للدولة وقد قرر أن يساند وزارة المالية وأن يتولى مهمة طرح سندات خزانة اليوم بقيمة مالية قدرت بنحو مليار و750 مليون جنيه بالأسواق المصرية.

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جاء في تصريحات البنك المركزي أنه بالنسبة إلى قيمة الطرح الأول لهذه السندات الخاصة بالخزانة سوف يبلغ مقداره نحو مليار و500 مليون جنيه على أن يتم طرحه لمدة مقدارها لأجل 3 سنوات، ومن جهة اخرى، ورد أنه سوف يبلغ قيمة الطرح الثاني اليوم نحو حوالي مليار و250 مليون جنيه وذلك بالنسبة إلى مدو لأجل 7 سنوات.

جدير بالذكر أنه قد ورد أن الحكومة المصرية قد تلجأ مثل باقي الحكومات على مستوى العالم إلى الاستدانة المحلية والتي يتم فيها تولي عملية الطرح من قبل البنك المركزي ليصبح مسؤولا عنها بدل من وزارة المالية ثم يقوم بطرح سندات الخزانة بالأسواق المصرية سواء كان للأفراد أو للبنوك والتي يكون لها النصيب الاكبر في أغلب الأحيان من هذا الطرح.

أما عن أدوات دين “سندات وأذون خزانة” فتقوم الحكومة وطرحها بالأسواق مع الإعلان عنها، أما عن الشريك الأقوى والذي يتمكن من الحصول على نسبة كبيرة من طرح المركزي جاء أنه البنوك العامة حيث تحصل على أكبر نسبة من هذه الأدوات.

فى سياق سابق ورد أنه قد تفاقمت الديون الداخلية لمصر في الفترة الأخيرة بشكل كبير وكان السبب وراء ذلك هو الاعتماد على الاستدانة المحلية، حيث ورد أنه قد بلغ إجمالي الدين المحلي التابع إلى أجهزة الموازنة العامة للدولة في تلك الفترة إلى نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه والذي يعادل نحو 90.9% من الناتج المحلية والناتجة عن شهر مارس 2017 وذلك مقابل مبلغ مالي بلغ نحو تريليوني و 573 مليار جنيه والذي يعادل نحو أي 95% من إجمالي قيمة الناتج المحلي التي تم الإعلان عنها مع نهاية شهر يونيو 2016.

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