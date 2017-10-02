الإسكان تطرح 25 ألف وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة

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قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية “مصطفى مدبولي” خلال أحداث اليوم بالاطلاع على جميع الأعمال العمرانية التي تتم خلال الفترة الحالية في العاصمة الإدارية الجديدة تحديدا في الحي السكني الأول، هذا بجانب الأعمال التي يتم من خلالها تجهيز الطرق الداخلية وتوفير المرافق لهذا الحي.

كما أعلن مدبولي خلال التصريحات التي قام بها اليوم أثناء الزيارة، أن الوزارة قد قامت بالفعل بالانتهاء من تجهيز ما يصل إلى 25 ألف وحدة سكنية، وذلك بالنسبة للوحدات التابعة للحي السكني الأول.

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وتقوم الوزارة خلال الفترة الحالية بعدد من الأعمال التشطيبية والتي تُنهي من خلالها حوالي 17 ألف وحدة سكنية أخرى من المقرر أن تقوم الوزارة بطرحها للمواطنين لحجزها خلال الفترة القادمة.

وأضاف الوزير أن الخدمات المختلفة التي من المقرر إمدادها للحي السكني الأول والذي تقوم الوزارة بالانتهاء من أعمال التطوير فيه في الفترة الحالية سوف تبدأ خلال الفترة القادمة.

كما قامت الوزارة بالبدء بالخطوات الفعلية في إجراءات تنفيذ حوالي 924 فيلا في المنطقة التي تم تخصيصها للفيلات، ومن المقرر وفقا للجدول الزمني الذي تم وضعه من قبل الشركة المنفذة، أن يكون شهر ديسمبر القادم هو موعد بدء أعمال التشطيب في الفيلات، والتي أكد الوزير خلال التصريحات أنها ستكون على أعلى مستوى.

ووفقا للمخطط الذي تم وضعه، فإن الوزير قد تقدم للشركات المُنفذه بطلب ضرورة الاهتمام بجودة أعمال التشطيب والمناطق التي سيتم تخصيصها لانتظار السيارات.

كما وكان اليوم موعد الجولة التي حددها وزير الإسكان و المُجتمعات العمرانية والمرافق، والتي تم تخصيصها للقيام بالاطلاع على الحي السكني لمتابعة آخر أعمال توصيل المرافق.

الجدير بالذكر أن تلك الإجراءات يقوم بها وزير الإسكان طبقا لما قامت الوزارة بالتكفل به خلال الفترة الأخيرة، والتي تشمل أعمال المرافق الرئيسية وتوصيلها إلى 40 ألف فدان تابعة للعاصمة الإدارية الجديدة ضمن مجموعة من الإجراءات الواجب القيام بها خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع.

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