لأول مرة منذ عام.. انخفاض سعر الدواجن البيضاء 5 جنيهات

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شهدت الأسواق المصرية إنخفاض كبير فى سعر الدواجن البيضاء في آخر تعاملات البيع والشراء، حيث انخفض سعر كيلو اللحوم البيضاء اليوم داخل الأسواق بمقدار 5 جنيهات بالنسبة إلى المستهلك فى بعض الأسواق بعدد من المحافظات.

خرجت بعض التصريحات الاخيرة من قبل السيد الدكتور عبد العزيز السيد، والذي يشغل منصب رئيس شعبة الثروة الداجنة التابعة إلى الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، المشيرة إلى أن الدواجن فى مصر تشهد في الفترة الحالية انخفاض كبير بعد عزوف المواطنين عنها بمناسبة دخول المدارس وانصب اهتمامهم على شراء المواد المدرسية واحتياجات الدراسة.

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ورد أن سعر الدواجن في مصر منذ حوالي عام لم يشهد مثل هذا الإنخفاض حيث تراوح سعر الكيلو منها فى عدد من الأسواق حاليا ما بين 16 إلى 17.5 جنيهًا بما يترتب عليه وجود خسارة كبيرة على المنتجين بالإضافة إلى المربين حيث وصلت هذه الخسارة إلى 5 جنيهات بالنسبة إلى الكيلو الواحد.

علل الاقتصاديون أنه كان يتوقع منذ فترة أن تشهد الأسواق انخفاض تدريجي في سعر اللحوم البيضاء بعد حلول عيد الأضحى المبارك والذي تلاه موسم دخول المدارس حيث توجه الأسر في هذه الفترة من العام إلى شراء كافة احتياجاتها من مستلزمات الدراسة وتنكب علي هذا الأمر من أجل مصلحة أبنائها حيث يهتم المواطنين فى مصر بالناحية التعليمية بشكل كبير.

جدير بالذكر أن استمرار هذه الانخفاضات فى الفترة الأخيرة قد ترتب عليه خروج مربين من المنظومة بأكملها نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت بهذه الصناعة والانهيار المفاجئ الذي وقع للأسعار.

من جهة أخرى، طالب العديد من المهتمين بالثروة الداجنة فى مصر من المسؤولين بالحكومة بأن يقوموا بوضع مزيد من آليات السوق والضوابط من أجل إنقاذ هذه الصناعة من التأثيرات الكبيرة التي تحدث فيها وتحديد التكلفة النهائية لضبط السوق بعد فشل النظام السابق فى تحديدها عن طريق العرض والطلب.

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