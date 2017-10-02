إطلاق بوابة “أنا مصدر” لكي يتم إتاحة فرصة للتصدير نهاية شهر أكتوبر

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صرحت رئيس هيئة تنمية الصادرات”شيرين الشوربجي” أنه تم الإنتهاء من البوابة الإلكترونية الخاصة بهيئة تنمية الصادرات والتي سوف تحمل إسم أنا مصدر وسوف يتم إطلاقها الشهر الجاري وسوف تكون وظيفتها التسهيل علي المصدرين زيادة فرص تصدير المنتجات، وأشارت إلى أن البوابة سوف يكون بها تحديث دائم لكل الأسواق الخارجية والعديد من المنتجات التي تتطلبها الأسواق الخارجي ويتم ذلك عن طريق تطبيق من خلاله التعرف علي كل التحديثات الخاصة بالدول المستوردة والمصدرة.

وأضافت الشوربجي خلال الاجتماع الخاص بلجنة التصدير الإجتماع الذي تم بجمعية رجال الأعمال اليوم وبحضور علي عيسي رئيس الجمعية ورئيس اللجنة مصطفي النجاري ودق أضافوا أن هذه الفكرة فكرة خارج الصندوق ومبتكرة وتعتمد على العديد من المستشارين المتخصصين في القطاع، ويحتوي تطبيق مصدر على العديد من المحاور والأسواق المستهدفة خارج مصر وتم تحديث قائمة بالمستوردين الدوليين بشكل تلقائي كل فترة وكل فرص التصدير والتجارة الإلكترونية، وبالنظر إلى استراتيجية هيئة تنمية الصادرات الجديدة التي من أهم مهامها زيادة الصادرات سنوياً 10% خلال ال5 سنوات القادمة وهذا يرجع إلى تزامنها مع توجه الدولة لتقليل الواردات وأولوية المنتجين لكي يتم سد السوق المحلي.

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ويذكر أن المنهج الخاص بعمل استراتيجية جديدة خاصة بهيئة تنمية الصادرات سوف تشتمل علي التدريب الخاص والمكثف والشامل من كافة النواحي من العملية التصديرية والتي سوف يتم العمل بها من خلال العروض التقديمية وبعض نماذج المحاكاة وتدريب المنشأة وتقديم الدعم الفني من خلال خبراء دوليين ومحليين، والمركز المتخصص الذي سوف يتم تنفيذ الاستراتيجية به هو مركز خدمة المصدرين بالسادس من أكتوبر ويعتبر هو الفرع الأول لتنفيذ الاستراتيجية وسوف يضم ملتقى خاص من المتصدرين ورجال التسويق والترويج وبعض خبراء رفع الوعي التصديري والقدرات لدى المصدرين لكي يتم العمل على بناء جيل جديد من المصدرين في الفترة الماضية، وسوف يضم المركز مدربين متطورين لكي يقوموا بإتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق الخارجية وفي لقاءات توفيق الأعمال، وسوف يتم إلزام جميع المصدرين بالإشتراك بالمعارض الخارجية الخاصة بالتدريب علي كيفية التعامل مع المعارض وتقديم خدمات أفضل تساعد علي ترويج المنتجات .

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