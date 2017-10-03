سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض كبير فى أسعار الذهب في محلات الصاغة

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شهدت أسعار الذهب انخفاض كبير داخل محلات الصاغة في مصر، حيث صرح خبراء المال والاقتصاد والمهتمين بسوق الذهب أن سعر الذهب قد انخفض بشكل كبير وقد ورد أن سعر جرام الذهب تراجع عن أسعار يوم أمس والتي أغلق عليها سوق الذهب بمقدار 5 جنيهات فى الجرام الواحد ليسجل بهذا معدل جديد في الأسعار والتعامل على الرغم من حالة الركود التي يشهدها المعدن الأصفر خلال عمليات البيع والشراء التي قد شهدها اليوم.

ويستمر سوق الذهب سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد العالمي فى موجة التذبذب التي يشهدها حيث تباينت الأسعار على مدار الأيام الماضية بشكل كبير، فقد شهد سعر الذهب فى مصر تغيرات ملحوظة تتراوح ما بين الارتفاع أو الانخفاض نتيجة تغيير سعر الذهب العالمي مما يجعله متأثرًا به بشكل كبير، والتي من ضمنها تأثر سعر الذهب الآن بالانخفاض الجديد الذي شهدته سوق الذهب والمعدن الأصفر على مستوى العالم.

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اسعار الذهب عيار 24 قد سجل اليوم حوالي 725.83 جنيه والتي تعادل نحو $41.17 دولار امريكي، بينما وصل سعر الذهب الآن عيار 22 قد سجل اليوم حوالي 665.35 جنيه والتي تعادل نحو $37.74 دولار أمريكي، أما بالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 قد سجلت اليوم 635.12 جنيه والتي تعادل نحو $36.02 دولار، وعن أسعار الذهب عيار 18 فقد سجل اليوم 544.38 جنيه والتي تعادل نحو $30.88 دولار.

سعر الذهب اليوم عيار 14 قد سجل اليوم 423.41 جنيه والتي تعادل نحو $24.02 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى سعر الذهب الآن عيار 12 قد سجل اليوم 362.92 جنيه والتي تعادل نحو $20.59 دولار أمريكي، أما سعر الذهب فى مصر عيار 9 قد وصل إلى حوالي 272.19 جنيه والتي تعادل نحو $15.44 دولار.

اسعار أوقية الذهب قد وصل إلى حوالي 22,573 جنيه والتي تعادل نحو $1,280 دولار، وعن اسعار جنيه الذهب قد وصل إلى حوالي 5,081 جنيه والتي تعادل نحو $288.20 دولار، أما بالنسبة إلى اسعار كيلو الذهب قد وصل إلى حوالي 725,834 جنيه والتي تعادل نحو $41,170 دولار أمريكي.

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